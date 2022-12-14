GÜNDEM
14 Aralık 2022 - 11:27

PKK'ya büyük darbe! Operasyon teröre sağlam bir darbe vurdu

Gabar’da düzenlenen operasyonda PKK’ya büyük darbe indirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirmiş olduğu operasyonun oldukça başarılı geçtiği öğrenildi.

GÜNDEM
14 Aralık 2022 - 11:27
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PKK’ya büyük darbe! Operasyon teröre sağlam bir darbe vurdu

Terör örgütünün Gabar sorumlusu olarak tanınan Bermal Zilan kod adlı teröristin saklandığı mağarada yakalandı. Gri listede bulunan 2 örgüt üyesinin de yapılan operasyonda yakalandığı öğrenildi. Jandarma Komando’nun Şırnak Gabar Dağı’nda PKK’lı teröristlerle girdikleri çatışmada öldürülen 2 terörist ile sağ yakalanan 1 teröristin kimlikleri tespit edildi. Ölü olarak ele geçirilen PKK’lılardan birinin terörden arananlar listesinin gri kategorisinde bulunan Sılav Koçer kod terör örgütü üyesi olduğu, diğer teröristin yine gri kategoride yer alan örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan Agit Nizip kod adlı üyesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Mayıs 2019 döneminde Gabar Karageçit mevkisinde Komando Tugay Komutanlığı’nca yapılan operasyonda Piyade Er Görkem Akkuş’un şehit edildiği saldırıdaki olayın failleri arasında oldukları öğrenilen teröristler etkisiz hale getirildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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