PKK/YPG'den Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine havan saldırısı: 4 asker yaralandı!













4 ASKER KİLİS DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse havan ve ÇNRA ateşiyle saldırdığını duyurdu. Tehlikeli saldırıda 4 asker yaralandı, ancak teröristler püskürtüldü. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğin, bölgeye gelen ekipler tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.MSB'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü, ramazan ayında dahi Suriye'nin kuzey bölgesindeki Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgelerinde bulunan üs bölgelerimize havan ve MLR'lerle saldırı düzenlemiştir. ​Dört asker ve olaya karışan askerler yaralanırken Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Tespit edilen hedeflere derhal güç kullanılarak saldırı yapılmaya başlanırken teröristlere misli ile karşılık verilmiştir." şeklinde ifadeler kullanıldı.