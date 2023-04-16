Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse havan ve ÇNRA ateşiyle saldırdığını duyurdu. Tehlikeli saldırıda 4 asker yaralandı, ancak teröristler püskürtüldü. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğin, bölgeye gelen ekipler tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.
GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 22:24
PKK/YPG'den Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine havan saldırısı: 4 asker yaralandı!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK ve YPG unsurlarının Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki üslere havan ile birlikte ÇNRA ateşiyle saldırdı. Sinsi saldırıda 4 asker yaralandı, ancak Türk ordusu da aynı şekilde karşılık verdi.
GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 22:24