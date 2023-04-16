GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 22:24

PKK/YPG'den Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine havan saldırısı: 4 asker yaralandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK ve YPG unsurlarının Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki üslere havan ile birlikte ÇNRA ateşiyle saldırdı. Sinsi saldırıda 4 asker yaralandı, ancak Türk ordusu da aynı şekilde karşılık verdi.

GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 22:24
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PKK/YPG'den Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine havan saldırısı: 4 asker yaralandı!


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse havan ve ÇNRA ateşiyle saldırdığını duyurdu. Tehlikeli saldırıda 4 asker yaralandı, ancak teröristler püskürtüldü.

Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğin, bölgeye gelen ekipler tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.



PKK/YPG'den Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine havan saldırısı

4 ASKER KİLİS DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI

MSB'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü, ramazan ayında dahi Suriye'nin kuzey bölgesindeki Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgelerinde bulunan üs bölgelerimize havan ve MLR'lerle saldırı düzenlemiştir. ​Dört asker ve olaya karışan askerler yaralanırken Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Tespit edilen hedeflere derhal güç kullanılarak saldırı yapılmaya başlanırken teröristlere misli ile karşılık verilmiştir." şeklinde ifadeler kullanıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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