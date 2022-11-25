PKK/YPG yine harekete geçti! Suriye'nin kuzeyinden Kilis'e 3 roket atıldı!













KİLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Tel Rıfat kırsalında geç saatlerde Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına 3 adet roket düştü. PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Boş araziye düşerek mermilerin patladığı bildirilirken roketlerin atıldığı noktalarda konuşlanan teröristlere karşı harekete geçen güvenlik güçleri obüs ve çok namlulu roketatar saldırısıyla bölgeyi ateş altına aldı.Konuyla ilgili Kiriş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "22 Kasım 2022 günü saat 21:00'de terör örgütü tarafından, Tel Rıfat bölgesinden fırlatılan üç adet çok namlulu roketatar (MLRA) Kilis sınırına düştü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı" ifadeleri kullanıldı. Kilis'te Pazar günü düzenlenen roketatarlı saldırıda bir asker ve yedi polis memuru yaralanmıştı.