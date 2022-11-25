Tel Rıfat kırsalında geç saatlerde Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına 3 adet roket düştü. PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Boş araziye düşerek mermilerin patladığı bildirilirken roketlerin atıldığı noktalarda konuşlanan teröristlere karşı harekete geçen güvenlik güçleri obüs ve çok namlulu roketatar saldırısıyla bölgeyi ateş altına aldı.
GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 14:33
PKK/YPG yine harekete geçti! Suriye'nin kuzeyinden Kilis'e 3 roket atıldı!
PKK/YPG terör örgütü tarafından Kilis`teki Öncüpınar Sınır Kapısının olduğu bölgeye 3 roket atıldı. Suriye'nin kuzeyinden gelen roketli saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.
GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 14:33
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