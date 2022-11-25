GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 14:33

PKK/YPG yine harekete geçti! Suriye'nin kuzeyinden Kilis'e 3 roket atıldı!

PKK/YPG terör örgütü tarafından Kilis`teki Öncüpınar Sınır Kapısının olduğu bölgeye 3 roket atıldı. Suriye'nin kuzeyinden gelen roketli saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 14:33
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PKK/YPG yine harekete geçti! Suriye'nin kuzeyinden Kilis'e 3 roket atıldı!


Tel Rıfat kırsalında geç saatlerde Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına 3 adet roket düştü. PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.

Boş araziye düşerek mermilerin patladığı bildirilirken roketlerin atıldığı noktalarda konuşlanan teröristlere karşı harekete geçen güvenlik güçleri obüs ve çok namlulu roketatar saldırısıyla bölgeyi ateş altına aldı.



Kilis'e 3 roket atıldı

KİLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kiriş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "22 Kasım 2022 günü saat 21:00'de terör örgütü tarafından, Tel Rıfat bölgesinden fırlatılan üç adet çok namlulu roketatar (MLRA) Kilis sınırına düştü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı" ifadeleri kullanıldı.

Kilis'te Pazar günü düzenlenen roketatarlı saldırıda bir asker ve yedi polis memuru yaralanmıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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