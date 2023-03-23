Plastik şişeleri sakın çöpe atmayın! O makineye atarsanız para kazanabilirsiniz: Yeni sistem o tarihte başlıyor!







5 YILDA 62 MİLYAR KAZANÇ







1 OCAK 2024 TARİHİNDE BAŞLIYOR

HESAPLARA GEÇECEK ÜCRET

Doğanın sunduğu imkanlar tükenmeye başlarken kuraklık, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi birçok uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları dünya için önemler almak adına harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ''Sıfır atık projesi'' geliştirildi.2017 senesinde başlatılan projeyle beraber dünya geneli için önemli bir konuya adım atıldı. Kağıt, plastik, metal, cam, elektronik cihazları, kıyafetler ve poşetler gibi ürünlerin geri dönüşümü için harekete geçildi. Bahsi geçen sıfır atık projesinde 5 yıllık süre zarfında atık yönetimi alanında ekonomik konuda 62 milyar kazanç elde edildi.Sıfır atık hedefiyle beraber depozito yönetimi için kritik bir konuya giriş yapıldı. Tek kullanımlık içecek ambalajlarının dönüştürülmesi için ekonomiye kazandırılması için hazırlıklar yapıldı. Depozito Yönetim Sistemi’ adında yapılan kampanya hazırlıkları bitirilerek 1 Ocak 2024 tarihinde başlanması ön görülüyor.Depozito takip sistemi üzerinden 7 bin adet geri dönüşüm noktası oluşturulurken gelecek sene 13 bin makine daha ilave edilerek büyütülmesi hedefleniyor. Geri dönüşüm sağlanırken pet şişe ya da kap depozito iade makinesine atılmasıyla 1 TL geri alınabilecek.