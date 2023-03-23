Doğanın sunduğu imkanlar tükenmeye başlarken kuraklık, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi birçok uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları dünya için önemler almak adına harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ''Sıfır atık projesi'' geliştirildi.
YAŞAM
23 Mart 2023 - 18:00
Plastik şişeleri sakın çöpe atmayın! O makineye atarsanız para kazanabilirsiniz: Yeni sistem o tarihte başlıyor!
Plastik kapları çöpe atmaya son. Yapılan yeni düzenlemelerle beraber 2024 senesinde plastik, şişe veya metal kaplar iade makinelerine atılınca hesaba para geçeceği duyuruldu.
YAŞAM
23 Mart 2023 - 18:00