Platonik aşık dehşet saçtı! Babayı öldüren şahıs genç kıza ve annesine kurşun yağdırdı













Platonik aşık olduğu genç kıza kurşun yağdırdı!

Korkunç olay dün akşam Malatya'nın Arguvan ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Çevreli Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.E. (23) isimli bir şahıs iddialara göre platonik olarak sevdiği 19 yaşındaki B.K.'yı yakın takibe aldı. Belirli aralıklarla genç kızı takip eden ve okuluna ve evinin çevresine gelen onu rahatsız eden E.E., genç kızın ailesi tarafından şikayet edildi. Ailenin şikayetiyle birkaç kez gözaltına alınan E.E., serbest bırakıldıktan sonra yeniden genç kıza rahatsızlık vermeye başladı.İstanbul'da ikamet ettiği öğrenilen E.E., bir süre önce geldiği mahallede genç kızın evine gitti ve yanında götürdüğü tüfekle ilk olarak platonik aşık olduğu B.K.'nın babası Ziya Koç'u (63) göğsünden vurarak öldürdü. Genç kızın babasını öldürdükten sonra olay yerinden özel bir araçlarıyla kaçmaya çalışan B.K. ile annesi S.K.'nın (48) içinde oldukları araca da kurşun yağdıran E.E. daha sonra bölgeden hızla uzaklaştı.Kurşun yağdırılan araçtan şans eseri yara almadan kurtulan anne ve genç kız çevredekilerin yardımıyla bulundukları araçta dışarı çıkarıldı. Yapılan ihbar üzerine saldırganı arama çalışması başlatan jandarma ise E.E.'yi Güveçli Mahallesi'nde konteyner içerisinde saklandığı bilgisini aldı ve hemen oraya bir operasyon düzneledi. gerçekleştirilen operasyonda E.E. olay sırasında kullandığı tüfekle birlikte yakalandı ve gözaltına alındı. Saldırgan E.E., jandarma karakolundan yapılan işlemler sonraso geniş güvenlik önlemleriyle adiyeye sevk edilirken Ziya Koç'un cenazesi ise adli tıptaki işlemlerinden sonra Arguvan ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.