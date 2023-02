PlayStation Plus Şubat ayı ücretsiz oyunlarını açıkladı! Tam 6.460 TL değerindeki oyunlar ücretsiz oldu! Acele edin ücretsiz hemen sahip olun

Playstation Plus abonelikleri;

Sony geçtiğimiz günlerde popüler abonelik tabanlı oyun sistemi PlayStation Plus'a eklenen son oyunları duyurdu. Sistem bu ay Premium, Extra ve Essential abonelik hizmetlerine yeni oyunlar ekleyecek. Listede Horizon Forbidden West gibi birçok yüksek oyun yer alıyor. Toplam 6.460 TL değerinde.Resmi duyuru sabah saatlerinde geldi. 21 Şubat 2023'ten itibaren satışa sunulacak oyunların listesi bir blog yazısı aracılığıyla yayınlandı. Şubat ayında PlayStation Plus abonelerine verilecek oyunlar arasında şunlar yer alıyor:Horizon Forbidden West (PS4, PS5- Extra ve Premium) The Quarry (PS4, PS5- Extra ve Premium) Resident Evil 7 biohazard (PS4- Extra ve Premium) Outriders (PS4, PS5- Extra ve Premium) Scarlet Nexus (PS4, PS5- Extra ve Premium) Borderlands 3 (PS4, PS5- Extra ve Premium) Tekken 7 (PS4- Extra ve Premium) Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4- Extra ve Premium) Earth Defense Force 5 (PS4- Extra ve Premium) Oninaki (PS4- Extra ve Premium) Lost Sphear (PS4- Extra ve Premium) I am Setsuna (PS4- Extra ve Premium) The Forgotten City (PS4, PS5- Extra ve Premium) The Legend of Dragoon (PS1- Premium ve Classics) Wild Arms 2 (PS1- Premium ve Classics) Harvest Moon: Back to Nature (PS1- Premium ve Classics) Destroy All Humans! (PS4- Premium ve Classics)