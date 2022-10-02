Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid'e sprey elbiseyle giydirildi!













Sprey boyalar elbiseye dönüştü

Dünyanın en ünlü modelleri arasında gösterilen Bella Hadid, Paris Moda Haftası 2022'nin defilesinde boy gösterdi. Podyuma üzerinde sadece iç çamaşırı ve ayağında bir ayakkabı ile çıkan ünlü model, sprey boyayla püskürtmeli bir elbiseyle podyumda boy gösterdi.25 yaşındaki ünlü model Bella Hadid, 2022 yılı Paris'te düzenlenen Moda Haftasında Coperni Fashion Show'a çıktı ve podyumda yürüdü. Defilenin ilerleyen sürecinde Hadid, yarı çıplak bir şekilde podyuma geldi. Ünlü modeli yarı çıplak gören seyirciler büyük bir şaşkınlık yaşadı.Bella Hadid, elleri ile bedeninin üst kısmını kapatırken, hemen arkasından podyuma gelen dört tasarımcı ise daha öncesinden özel bir karışımı bir araya getirerek ortaya çıkardıkları sprey boyayı Bella Hadid'in üzerine püskürtmeye başladılar.Modelin üzerine beyaz lateksin püskürterek opak bir katman oluşturulmasının ardından Hadid vücudunu tamamen saran, dökümlü ve derin yırtmaçlı düz bir elbiseyle podyumda bir kez daha yürüdü ve defileyi kapattı.Bella Hadid'in defiledeki o anları sosyal medya hesabından paylaşırken Hadid'in gönderisine Alexa Chung ve Sita Abellan başta olmak üzere çok sayıda ünlü yorum yaptı. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü modelin podyum görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.