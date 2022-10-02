DÜNYA
02 Ekim 2022 - 12:05

Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid'e sprey elbiseyle giydirildi!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Paris'te düzenlenen Moda Haftasına damga vurdu. Podyuma yarı çıplak bir vaziyette çıkan Hadid, podyumda kendisi için tasarlanmış sprey elbiseyi giydi. Ünlü model, bu elbiseyle moda tarihine adını yazdırdı.

DÜNYA
02 Ekim 2022 - 12:05
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Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid'e sprey elbiseyle giydirildi!


Dünyanın en ünlü modelleri arasında gösterilen Bella Hadid, Paris Moda Haftası 2022'nin defilesinde boy gösterdi. Podyuma üzerinde sadece iç çamaşırı ve ayağında bir ayakkabı ile çıkan ünlü model, sprey boyayla püskürtmeli bir elbiseyle podyumda boy gösterdi.

Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid



25 yaşındaki ünlü model Bella Hadid, 2022 yılı Paris'te düzenlenen Moda Haftasında Coperni Fashion Show'a çıktı ve podyumda yürüdü. Defilenin ilerleyen sürecinde Hadid, yarı çıplak bir şekilde podyuma geldi. Ünlü modeli yarı çıplak gören seyirciler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid

Sprey boyalar elbiseye dönüştü

Bella Hadid, elleri ile bedeninin üst kısmını kapatırken, hemen arkasından podyuma gelen dört tasarımcı ise daha öncesinden özel bir karışımı bir araya getirerek ortaya çıkardıkları sprey boyayı Bella Hadid'in üzerine püskürtmeye başladılar. 

Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid

Modelin üzerine beyaz lateksin püskürterek opak bir katman oluşturulmasının ardından Hadid vücudunu tamamen saran, dökümlü ve derin yırtmaçlı düz bir elbiseyle podyumda bir kez daha yürüdü ve defileyi kapattı.

Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid

Bella Hadid'in defiledeki o anları sosyal medya hesabından paylaşırken Hadid'in gönderisine Alexa Chung ve Sita Abellan başta olmak üzere çok sayıda ünlü yorum yaptı. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü modelin podyum görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Podyuma yarı çıplak çıkan Bella Hadid

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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