Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aramada üç bin 750 adet doldurulmuş makaron, 33 kilogram nargile tütünü, 4.5 kilogram kıyılmış tütün elde edildi. Gökten Ceylan
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 09:14
Polis 3 bin 750 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi
Afyonkarahisar'da polis tarafından icra edilen operasyonda üç bin 750 adet doldurulmuş makaron elde etti.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 09:14
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