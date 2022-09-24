Polis 3 bin 750 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi













Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aramada üç bin 750 adet doldurulmuş makaron, 33 kilogram nargile tütünü, 4.5 kilogram kıyılmış tütün elde edildi.