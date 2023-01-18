Polis Akademisi bekçi alımı başladı! Acele edin PA ile 26 ilde bekçi alımı şartlar ve tarih belli oldu... Başvurular e-Devlet şifresi ile pa.edu.tr







BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?







26 kentte yapılacak olan bekçi alımında birçok kişiye istihdam sağlanırken 1250 çarşı ve mahalle bekçi alımı yapılacak. Resmi Gazete'de 2023 yılına dair ilan yayımlanırken 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılmasıyla beraber ön başvuru tamamlanır.-Lise dengi okullardan mezun olmak -En az 167 cm boyunda olup beden kitlenin 18-27 aralığında yer alması -Belirlenen tarihler arasında ön başvuru yapmak -Başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak -Bir siyasi partiyle bağlantısının olmaması -Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvurular son 1 yıldır ikamet ediyor olmak -Aranan şartlara uygun olanlar başvurularını ve alım yapılacak illerle berbaer kontenjan bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sayfası üzerinden ulaşabilir.