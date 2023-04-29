Polis Akademisi'ne 10 bin öğrenci alımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!













Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre 2021 ve 2022 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan lisans mezunlarına yönelik yapılan kamu hizmeti seçme sınavlarının birinde P3 puanı 60 ve üzeri, ön lisan mezunu olarak 2022 yılında katılım gösterilen kamu hizmeti seçme sınavından P93 puanı 65 ve üzeri olanların arasından 10 bin öğrenci alımı yapılacak. Bu adaylar, lisans mezunu olarak 6 bin 800 erkek ve 1200 kadın şeklinde ayrılırken önlisans mezunu olarak ise 1700 erkek ve 300 kadın personel seçimi şeklinde belirlenecek.Kriterleri karşılayan adaylar, başvuruları için 1-19 Mayıs tarihleri ​​arasında Polis Akademisi web sitesi üzerinden ön başvurularını yapabilecekler. Sınavda başarılı olan, Polis Eğitim Merkezi'nde eğitim alan ve eğitimlerin sonunda başarı puanıyla ayrolanlar polis memuru olarak atanacaklar.