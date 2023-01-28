Polis alımı bekleyene müjde! 10 bin kişilik devalım yapılacak! Karar Resmi Gazete'de yayınlandı... İşte polis alımı için şartlar







EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 BİN POLİS ALIMI







BAŞVURU ŞARTLARI

Polis olma hayali kuran binlerce insan için yeni bir kadro açıldı. Son gelen haberlere göre 10 bin polis alımı yapılacak. Peki başvuru şartları nedir? Başvurular ne zaman yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayından geçtikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin kişilik polis kadrosu açtı. KPSS'ye giren ve başvuruda belirtilen yeterli puanı alan adaylar ilk olarak sözlü daha sonra da fiziksel mülakata girecekler. 6 ay sürecek olan POMEM eğitiminden sonra başarılı olan adaylar polislik mesleğine başlayacak. Resmi Gazete üzerinde yayınlanan habere göre 10 bin polis alınacak. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez bünyesinde 1000 kişi taşra teşkilatına, 9 bin kişi ise memur olarak alınacak.Polislik için başvuru şartlarından en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Diğer şartlar ise en az lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak. Yurt dışı eğitimi gören adayların denklik belgesi alması. POMEM için KPSS baraj puanını geçmiş olmak. Kadın adayların 1.62, erkek adayların ise 1.67 boydan kısa olmaması. Sağlık Şartları Yönetmeliği içinde belirtilen sağlık şartlarını yerine getirmek. 18 yaşını geçmiş olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak. Siyasi parti üyeliği ya da siyasi yan kuruluşlara üyeliğin bulunmaması. Alkol, uyuşturucu, uyarıcı madde gibi etkenler sebebiyle tedavi görülmemiş olması, kamu haklarından mahrum bırakılmamak, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamak, silah taşımak için bir engel bulunmaması, ceza alınmaması ve yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor.