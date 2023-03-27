Polis alımı bekleyene müjde! PMYO 3500 polis alımı başvuru duyurusu geldi! KPSS puan şartı aranmadan YKS puanı ile alım yapılacak!







2.500 PMYO Alımı







Başlık PMYO Alımı için Aranan Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

Lise veya dengi okul mezunu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan ve üzeri puan

Sınavın yapıldığı yılın Ekim ayının birinci günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak

Kadınlarda 162 cm'den, erkeklerde 167 cm'den kısa olmamak ve beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak

Sağlık durumu yönünden Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

Genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış, aracılık ve bekleyicilik yapmamış olmak

Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturmaya maruz kalmamış olmak, bu eserlerden dolayı idari yaptırıma uğramamış veya mahkûm olmamış olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak ya da kovuşturması uzlaşma ile sonuçlanmamış olmak.

Geçici kayıt tarihi itibariyle herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç olmak üzere herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Herhangi bir yasal engeli bulunmamak

Bu yıl lise mezunları arasından 3.500 polis memuru alımı yapılacak. Polis alımı için başvurular, halihazırda başlamış olan KPSS puanı şartı aranmaksızın YKS puanı ile yapılacak. Geçtiğimiz günlerde sona eren ön başvuru sürecini kaçıranlar için bugün açılan geç başvuru ekranından hala başvurularını yapabilir.PMYO'lar bu yıl için TYT puanı ile 2500 polis memuru alımı yapacak. Seçilen adaylar polis memuru olarak eğitimlerine başlayacak ve 2 yıl sonra EGM'ye katılacak. PMYO polis alım süreci Ağustos ayında gerçekleşecek. Başvuru sahiplerinin belirli kriterlere sahip olmalı. Adayların, bugün başlayan TYT'ye başvurmaları gerek. Sadece TYT'ye girerek baraj puanının üzerinde puan alanlar ilana başvurmaya hak kazanacak.PMYO polis alım sürecine başvurmak isteyen adaylar için kriterler;