DÜNYA
30 Aralık 2022 - 16:53

Polis Andrew Tate'in evine baskın yaptı! Suçlamalar arasında insan kaçakçılığı ve tecavüz de yer alıyor..

Polis, çevre aktivisti Greta Thunberg ile tartışmasıyla sosyal medyada manşetlere çıkan Andrew Tate'in evine baskın düzenledi. Tate ve ağabeyi polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamalar arasında ise insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlarının yer aldığı öğrenildi.

DÜNYA
30 Aralık 2022 - 16:53
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Polis Andrew Tate'in evine baskın yaptı! Suçlamalar arasında insan kaçakçılığı ve tecavüz de yer alıyor..


Sosyal medyanın gündeminde Andrew Tate'nin polis tarafından gözlatına alındığı olayı yer alıyor.

Çevre aktivisti Greta Thunberg ile yaptığı tartışmadan sonra gündeme gelen iş insanı ve aynı zamanda kick boksçu Andrew Tate, aşırı sağcı ideolojik çevreler tarafından tanındı ve daha çok da dolaşımdaki podcast bölümlerine ve Twitch şovlarına yanıt vermesiyle ünlendi.



Andrew Tate

Romanya polisi tarafından düzenlenen bir baskında Andrew Tate ve kardeşi tutuklandı. Ülke basınında yer alan bilgilere göre bu kişiler insan kaçakçılığının ile birlikte tecavüzle de suçlanıyor.

SAVCIDAN İLK AÇIKLAMA

Savcının ifadesinde, zanlıların "kadınları pornografik görüntüler oluşturmaya zorladıkları ve bu sayede çok para kazandıkları" söylendi.

Andrew Tate

Açıklamada ayrıca 6 kadının zanlılar tarafından cinsel tacize uğradığı bilgisi de yer aldı.

Andrew Tate'in sözcüsünden yapılan açıklamada, tutuklanma iddiaları hakkında yorum yapamazken, Andrew ve Tristan kardeşlerin Rumen makamlarına sonsuz saygı duyduğunu ve ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Andrew Tate

ANDREW TATE KİMDİR?

Andrew Tate, 1 Aralık 1986'da Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Kickboksçu, yorumcu, iş adamı olan tate, üç kez ISKA Dünya Şampiyonu ve Enfüzyon Şampiyonu oldu. Andrew Tate, Washington, DC'de doğdu, dört yaşına kadar orada yaşadı, ardından İngiltere'ye taşındı ve emekli olana kadar Luton, İngiltere'de boks yaptı.

Tate, şu anda yaşadığı Romanya'nın Bükreş kentinde Şubat 2020'de boksa geri döndü. Tate'in net değerinin 2022 itibariyle 3 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor. 15 Aralık 2020'de Jake Paul'e boks kuralları konusunda meydan okudu. Tate, Paul'e 3 milyon dolar teklif ettiği biliniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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