Polis Andrew Tate'in evine baskın yaptı! Suçlamalar arasında insan kaçakçılığı ve tecavüz de yer alıyor..













SAVCIDAN İLK AÇIKLAMA

ANDREW TATE KİMDİR?

Sosyal medyanın gündeminde Andrew Tate'nin polis tarafından gözlatına alındığı olayı yer alıyor. Çevre aktivisti Greta Thunberg ile yaptığı tartışmadan sonra gündeme gelen iş insanı ve aynı zamanda kick boksçu Andrew Tate, aşırı sağcı ideolojik çevreler tarafından tanındı ve daha çok da dolaşımdaki podcast bölümlerine ve Twitch şovlarına yanıt vermesiyle ünlendi.Romanya polisi tarafından düzenlenen bir baskında Andrew Tate ve kardeşi tutuklandı. Ülke basınında yer alan bilgilere göre bu kişiler insan kaçakçılığının ile birlikte tecavüzle de suçlanıyor.Savcının ifadesinde, zanlıların "kadınları pornografik görüntüler oluşturmaya zorladıkları ve bu sayede çok para kazandıkları" söylendi.Açıklamada ayrıca 6 kadının zanlılar tarafından cinsel tacize uğradığı bilgisi de yer aldı. Andrew Tate'in sözcüsünden yapılan açıklamada, tutuklanma iddiaları hakkında yorum yapamazken, Andrew ve Tristan kardeşlerin Rumen makamlarına sonsuz saygı duyduğunu ve ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışacaklarını söyledi.Andrew Tate, 1 Aralık 1986'da Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Kickboksçu, yorumcu, iş adamı olan tate, üç kez ISKA Dünya Şampiyonu ve Enfüzyon Şampiyonu oldu. Andrew Tate, Washington, DC'de doğdu, dört yaşına kadar orada yaşadı, ardından İngiltere'ye taşındı ve emekli olana kadar Luton, İngiltere'de boks yaptı. Tate, şu anda yaşadığı Romanya'nın Bükreş kentinde Şubat 2020'de boksa geri döndü. Tate'in net değerinin 2022 itibariyle 3 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor. 15 Aralık 2020'de Jake Paul'e boks kuralları konusunda meydan okudu. Tate, Paul'e 3 milyon dolar teklif ettiği biliniyor.