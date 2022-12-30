Polis Andrew Tate'in evine baskın yaptı! Suçlamalar arasında insan kaçakçılığı ve tecavüz de yer alıyor..

Sosyal medyanın gündeminde Andrew Tate'nin polis tarafından gözlatına alındığı olayı yer alıyor. Çevre aktivisti Greta Thunberg ile yaptığı tartışmadan sonra gündeme gelen iş insanı ve aynı zamanda kick boksçu Andrew Tate, aşırı sağcı ideolojik çevreler tarafından tanındı ve daha çok da dolaşımdaki podcast bölümlerine ve Twitch şovlarına yanıt vermesiyle ünlendi.
Romanya polisi tarafından düzenlenen bir baskında Andrew Tate ve kardeşi tutuklandı. Ülke basınında yer alan bilgilere göre bu kişiler insan kaçakçılığının ile birlikte tecavüzle de suçlanıyor.
SAVCIDAN İLK AÇIKLAMASavcının ifadesinde, zanlıların "kadınları pornografik görüntüler oluşturmaya zorladıkları ve bu sayede çok para kazandıkları" söylendi.
Açıklamada ayrıca 6 kadının zanlılar tarafından cinsel tacize uğradığı bilgisi de yer aldı. Andrew Tate'in sözcüsünden yapılan açıklamada, tutuklanma iddiaları hakkında yorum yapamazken, Andrew ve Tristan kardeşlerin Rumen makamlarına sonsuz saygı duyduğunu ve ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışacaklarını söyledi.