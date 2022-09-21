Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar













Edinilen bilgilere göre Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik yapmış oldukları saha ve istihbari çalışmalar neticesinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından dahil edilen arama kararına istinaden Irmak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi adresinde yer alan bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin kapıya dayandığını farkına varan ve içeriye gireceklerini anlayan T.N. (22) ile Y.İ.E. (21), poşet ve torba içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar parayı bulundukları 6. katın balkonundan ve camından aşağıya attı.Bunun üzerine ekipler site içerisinde yer alan dış alanda yapılan çalışmalar sonucunda esrar maddelerini ve paraları toplayarak muhafaza altına aldı. Akabinde daire içerisinde de yapılan çalışmalarda ise farklı poşetler içerisinde 11 kilo 654 gram skunk ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap elde edildi. Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.