YAŞAM
21 Eylül 2022 - 08:02

Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar

İzmir'in Menemen ilçesinde “torbacı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonda polisin kapıya dayandığını farkına varan şüpheliler, poşet ve torbalar içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde edilen paraları 6. kattan aşağıya attılar. Operasyonda 11 kilo 654 gram skunk maddesi ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 08:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar


Edinilen bilgilere göre Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik yapmış oldukları saha ve istihbari çalışmalar neticesinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından dahil edilen arama kararına istinaden Irmak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi adresinde yer alan bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin kapıya dayandığını farkına varan ve içeriye gireceklerini anlayan T.N. (22) ile Y.İ.E. (21), poşet ve torba içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar parayı bulundukları 6. katın balkonundan ve camından aşağıya attı.



Site içerisinde ve dairede aramalar yapıldı

Bunun üzerine ekipler site içerisinde yer alan dış alanda yapılan çalışmalar sonucunda esrar maddelerini ve paraları toplayarak muhafaza altına aldı. Akabinde daire içerisinde de yapılan çalışmalarda ise farklı poşetler içerisinde 11 kilo 654 gram skunk ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap elde edildi.

Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu’ olduğu iddia edilen sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu’ olduğu iddia edilen sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası
Fatih’te kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçen yayalar kamerada
Fatih’te kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçen yayalar kamerada
İşyerine hırsız girdi, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İşyerine hırsız girdi, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda 343 göçmen yakalandı
İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda 343 göçmen yakalandı
Çocuğuna şırınga ile eziyet eden kadının yeniden yargılanma isteğine tepki
Çocuğuna şırınga ile eziyet eden kadının yeniden yargılanma isteğine tepki
Yanan tırdan geriye demir yığını kaldı
Yanan tırdan geriye demir yığını kaldı
Son Haberler
Alzheimer’den doğru beslenme ile korunun
Alzheimer’den doğru beslenme ile korunun
Erdoğan’dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan’ım'
Erdoğan’dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan’ım'
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu’ olduğu iddia edilen sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu’ olduğu iddia edilen sanığa...
Fatih’te kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçen yayalar kamerada
Fatih’te kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçen...
İşyerine hırsız girdi, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İşyerine hırsız girdi, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Obezitede merdiven altı uygulama uyarısı: 'Hayatlarını tehlikeye atıyorlar'
Obezitede merdiven altı uygulama uyarısı: 'Hayatlarını tehlikeye...
Semt pazarında 'kredi kartı' dönemi
Semt pazarında 'kredi kartı' dönemi
İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda 343 göçmen yakalandı
İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda...
Çocuğuna şırınga ile eziyet eden kadının yeniden yargılanma isteğine tepki
Çocuğuna şırınga ile eziyet eden kadının yeniden yargılanma isteğine...
Yanan tırdan geriye demir yığını kaldı
Yanan tırdan geriye demir yığını kaldı
Söke’de 1340 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi
Söke’de 1340 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi
ING’den görüntülü görüşme ile BES’e başvurma kolaylığı
ING’den görüntülü görüşme ile BES’e başvurma kolaylığı
Düğün konvoyunda korna çalan 7 sürücüye ceza
Düğün konvoyunda korna çalan 7 sürücüye ceza
İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi
İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi
Erzincan’da alevli gece!
Erzincan’da alevli gece!