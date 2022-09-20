Polis memuru kadın lojmandaki evine ölü bulundu













Olay Cumhuriyet mahallesinde yer alan polis lojmanlarında gerçekleşti. Bir çocuk annesi polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın (45) evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık personelleri yollandı. Bahadır'ın evinin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri meslektaşları polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından vurulmuş bir şekilde buldular. İntihar şüphesi üzerinde durulurken, olay mahalinde ise Bahadır'ın silahı ve bir kovan bulundu. Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İlknur Erim Bahadır'ın boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.Samsun'un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Bahadır'ın cenazesi otopsi sonrasında memleketine gönderilecek.