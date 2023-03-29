Polis olmak isteyenleri mest eden ilan! Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat: 3500 polis alımı başlıyor! İşte yeni şartlar

Son dakika haberi kısa sürede yoğun ilgi gördü. YKS'ye girmek polis olmak için yeterli kabul edildi. Ön lisans, lisans ve lise mezunu olan herkes başvuruda bulunabilecek. Polis alımları için başvuru ekranı bugün itibariyle açıldı. İşte, polislik alımı için başvuru süreci ayrıntıları haberimizde.
LİSE MEZUNU POLİSLİK ALIMILise mezunu olanlar EGM üzerinden başvuruda bulunabilecek. Bu sene 3.500 kontenjan açılırken YKS puanı ile alımların yapılacağı duyuruldu. YKS'ye başvuru yapamayanlar polislik için başvuruda bulunamayacak.
PMYO POLİS ALIM KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak -En az lise mezunu olmak -18 yaşını doldurmuş fakat 26 yaşından gün almıyor olmak -Erkekler için boy şartı 167 cm olurken kadınlar için 160 sm şartına bakılıyor -Adayların görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin olmaması -Silah taşımasına ya da kullanmasına engelin bulunmaması