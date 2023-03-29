KAMU PERSONELİ
29 Mart 2023 - 17:00

Polis olmak isteyenleri mest eden ilan! Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat: 3500 polis alımı başlıyor! İşte yeni şartlar

Polis olmak isteyenlere yeni bir ilan ile geldi. Bu sene KPSS puan şartına bakılmadan yapılacak polislik alımında YKS puanı şartı getirildi. Polis alım başvuruları başladı. İşte, PMYO ve POMEM alımlarına ilişkin detaylar...

KAMU PERSONELİ
29 Mart 2023 - 17:00
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Polis olmak isteyenleri mest eden ilan! Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat: 3500 polis alımı başlıyor! İşte yeni şartlar
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Son dakika haberi kısa sürede yoğun ilgi gördü. YKS'ye girmek polis olmak için yeterli kabul edildi. Ön lisans, lisans ve lise mezunu olan herkes başvuruda bulunabilecek. Polis alımları için başvuru ekranı bugün itibariyle açıldı. İşte, polislik alımı için başvuru süreci ayrıntıları haberimizde.

LİSE MEZUNU POLİSLİK ALIMI

Lise mezunu olanlar EGM üzerinden başvuruda bulunabilecek. Bu sene 3.500 kontenjan açılırken YKS puanı ile alımların yapılacağı duyuruldu. YKS'ye başvuru yapamayanlar polislik için başvuruda bulunamayacak.

PMYO POLİS ALIM KOŞULLARI



-TC vatandaşı olmak

-En az lise mezunu olmak

-18 yaşını doldurmuş fakat 26 yaşından gün almıyor olmak

-Erkekler için boy şartı 167 cm olurken kadınlar için 160 sm şartına bakılıyor

-Adayların görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin olmaması

-Silah taşımasına ya da kullanmasına engelin bulunmaması

polislik alımı

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM resmi internet sayfası üzerinden adaylar başvurularda bulunabilirken son gün ise 5 Nisan olarak belirlendi. Polis alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde sona ererken fakat YKS oturumuna başvurular günümüzde devam ediyor. PMYO'ya TYT puanı ile 2.500 polis alımı yapılırken TYT ve AYT olmak üzere 4 bin polis alımı başladı.

PMYO TYT PUANI İLE 2.500 POLİS ALIMI

-TC vatandaşı olmak

-18 yaşını tamamlamak

-Boy kilo endeksine uygun olmak

-Askerlik ile ilişkisinin bulunmaması

-Ön lisans ya da lisans mezunu olmamak

-Lise ve dengi okulları tamamlamak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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