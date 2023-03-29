Polis olmak isteyenleri mest eden ilan! Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat: 3500 polis alımı başlıyor! İşte yeni şartlar







LİSE MEZUNU POLİSLİK ALIMI

PMYO POLİS ALIM KOŞULLARI







YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

PMYO TYT PUANI İLE 2.500 POLİS ALIMI

Son dakika haberi kısa sürede yoğun ilgi gördü. YKS'ye girmek polis olmak için yeterli kabul edildi. Ön lisans, lisans ve lise mezunu olan herkes başvuruda bulunabilecek. Polis alımları için başvuru ekranı bugün itibariyle açıldı. İşte, polislik alımı için başvuru süreci ayrıntıları haberimizde.Lise mezunu olanlar EGM üzerinden başvuruda bulunabilecek. Bu sene 3.500 kontenjan açılırken YKS puanı ile alımların yapılacağı duyuruldu. YKS'ye başvuru yapamayanlar polislik için başvuruda bulunamayacak.-TC vatandaşı olmak -En az lise mezunu olmak -18 yaşını doldurmuş fakat 26 yaşından gün almıyor olmak -Erkekler için boy şartı 167 cm olurken kadınlar için 160 sm şartına bakılıyor -Adayların görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin olmaması -Silah taşımasına ya da kullanmasına engelin bulunmamasıÖSYM resmi internet sayfası üzerinden adaylar başvurularda bulunabilirken son gün ise 5 Nisan olarak belirlendi. Polis alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde sona ererken fakat YKS oturumuna başvurular günümüzde devam ediyor. PMYO'ya TYT puanı ile 2.500 polis alımı yapılırken TYT ve AYT olmak üzere 4 bin polis alımı başladı.-TC vatandaşı olmak -18 yaşını tamamlamak -Boy kilo endeksine uygun olmak -Askerlik ile ilişkisinin bulunmaması -Ön lisans ya da lisans mezunu olmamak -Lise ve dengi okulları tamamlamak.