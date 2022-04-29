YAŞAM
29 Nisan 2022 - 09:03
Güncelleme: 29 Nisan 2022 - 09:03

Polis'ten göçmen evine baskın!

İstanbul’un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonda, kuaför salonundan yasa dışı göçmenlerin barındığı şok evine giden gizli bir geçiş bulundu. Polis baskınında evde bulunan 4 kişilik mülteci grubu ve yardım yataklık eden 2 kişi yakalandı.

YAŞAM
29 Nisan 2022 - 09:03
Güncelleme: 29 Nisan 2022 - 09:03
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Polis'ten göçmen evine baskın!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Tuzla'da yeni bir çalışma gerçekleştirdi.Yapılan operasyonlarda tuzla ilçesinde faaliyet gösteren bir erkek kuaförünün içerisine gizli geçit yapıldığı ve bu şekilde mültecilerin kaldığı şok evine giriş sağlandığı belirlendi. Şok evi olarak kullanılan evi keşfeden sözü geçen kuaför salonuna 25 Nisan'da operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen baskında gizli bölmede bulunan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile birlikte, kuaförü işleten işyeri sorumlusu M.H.A. ve gizli bölmeli ‘şok evini' kiraya veren ev sahibi A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 4 mülteci ve 2 yardım eden kişi sorgularının yapılması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na Muhalefet” suçundan hakkında toplam 18 bin 18 lira idari para cezası uygulanan ev sahibi A.G., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Gizli geçitte yakalanan 4 düzensiz göçmen ile kuaför salonu sorumlusu M.H.A. ile ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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