Polise Saldırdığı Iddia Edilen Partili Tutuklandı - Kayseri













Kayseri'nin Tomarza ilçesinde polise saldırdığı öne sürülen şahıs tutuklandı. Konuyla ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Fedakarca görevli olan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmüyoruz” denildi.Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs gözaltına alınmıştır. Yaralanan polis memuru doktor raporu alarak ilgili mercilere şikâyette bulunmuştur. Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam ediyor. Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiç bir suretle ve hiç bir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görevli olan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”