Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı













Başakşehir'de sabaha karşı akrabalarının evine giden Güven Güler, yengesi Güllü Güler ve arkadaşı Ergün Maden'i öldürmüş, bundan sonra Fatih'te kimlik sorgusu yapan iki polisi de yaralayarak kaçmıştı. Güven Güler'in öldürdüğü yengesi Güllü Güler'in cenazesi, yapılan otopsi işlemleri sonrası eşi Hacı Güler tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.Güllü Güler'i olay mahalinde kaybeden acılı eşi Hacı Güler, “Güven Güler benim yeğenim. Babasıyla kendisi beni ve eşimi sürekli tehdit ediyordu. Hiçbir sorunumuz, alıp vereceğimiz yok. Bizim eski bir evimiz vardı. Tapu onların üstüne olduğu için evimize el koyup vermedi. Sabaha karşı 06.00 sıralarında kapıyı çaldı, ben açmadım. Bizim üst katında kızım sesi duyunca kapıyı açtı. Kapı açılınca şahıs kızımın evine çıktı. Eşime gitme dedim gitti. Eşim gittikten 5-10 dakika sonra 4-5 el silah sesi duydum. Elimde bir şey yoktu, beni de vuracaktı çıkmadım. Şahıs gittikten sonra yukarı çıktım. Eşim kaza yerinde ölmüş, kızım ve damadım yaralanmıştı. Bizi arayıp tehdit ettiklerinin kayıtları var. Eşimin gözüne, kafasına sıkmış. Damadımın durumu iyi ancak kızımın ağır. Yasalar görevini yapsın, bu insanların dışarda gezmesine fırsat vermesin. Beni vurmayı da planlıyor. Evime el koymuşlar, yine tamam diyorum. Şimdi de 'Hacı'yı öldürmeden teslim olmam' diyormuş” dedi.