YAŞAM
19 Eylül 2022 - 18:41

Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı

Başakşehir'de eşinin yeğeni tarafından öldürülen Güllü Güler'in cenazesi eşi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 18:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı


Başakşehir'de sabaha karşı akrabalarının evine giden Güven Güler, yengesi Güllü Güler ve arkadaşı Ergün Maden'i öldürmüş, bundan sonra Fatih'te kimlik sorgusu yapan iki polisi de yaralayarak kaçmıştı. Güven Güler'in öldürdüğü yengesi Güllü Güler'in cenazesi, yapılan otopsi işlemleri sonrası eşi Hacı Güler tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Güllü Güler'i olay mahalinde kaybeden acılı eşi Hacı Güler, “Güven Güler benim yeğenim. Babasıyla kendisi beni ve eşimi sürekli tehdit ediyordu. Hiçbir sorunumuz, alıp vereceğimiz yok. Bizim eski bir evimiz vardı. Tapu onların üstüne olduğu için evimize el koyup vermedi. Sabaha karşı 06.00 sıralarında kapıyı çaldı, ben açmadım. Bizim üst katında kızım sesi duyunca kapıyı açtı. Kapı açılınca şahıs kızımın evine çıktı. Eşime gitme dedim gitti. Eşim gittikten 5-10 dakika sonra 4-5 el silah sesi duydum. Elimde bir şey yoktu, beni de vuracaktı çıkmadım. Şahıs gittikten sonra yukarı çıktım. Eşim kaza yerinde ölmüş, kızım ve damadım yaralanmıştı. Bizi arayıp tehdit ettiklerinin kayıtları var. Eşimin gözüne, kafasına sıkmış. Damadımın durumu iyi ancak kızımın ağır. Yasalar görevini yapsın, bu insanların dışarda gezmesine fırsat vermesin. Beni vurmayı da planlıyor. Evime el koymuşlar, yine tamam diyorum. Şimdi de 'Hacı'yı öldürmeden teslim olmam' diyormuş” dedi.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı yakalandı
Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı yakalandı
Son Haberler
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul...
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine...
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları...
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne...
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Bosphorus Cup kupasının yeni sahibi belli oluyor
Bosphorus Cup kupasının yeni sahibi belli oluyor