YAŞAM
19 Eylül 2022 - 14:30

Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlılarını yakalamak için operasyon başlatıldı

Başakşehir'de gece iki kişiyi vurarak öldüren iki şüpheli, Fatih'te polis ekibine silahla saldırı gerçekleştirmişti. Olayda iki polis memuru yaralanırken, zanlıların birinin Bahçelievler'de olduğu ihbarını alan polis ekipleri operasyon başlattı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 14:30
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Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlılarını yakalamak için operasyon başlatıldı


Başakşehir'de gece 2 kişiyi vurarak öldüren 2 şüpheli, bugün Fatih'te polis ekibine silahlı saldırı gerçekleştirmelerinin ardından kaçarak kayıplara karışmıştı. Polis ekipleri tarafından her kısımda geniş çaplı operasyonla aranan zanlılardan birisinin Bahçelievler'de olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ve özel harekat ekipleri operasyon başlattı. Operasyon çerçevesinde sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis ekiplerinin operasyonu devam etmekte.

Öte yandan, olayı gerçekleştiren bir diğer zanlının Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde olabileceği adresler polis ekiplerince detaylı olarak aranıyor.



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