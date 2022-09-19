YAŞAM
19 Eylül 2022 - 15:56

Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Başakşehir'de iki kişiyi öldürdükten sonra Fatih'teki kontrol noktasında iki polisi yaralayan katil zanlısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlının komşuları, olayın yaşandığı yer olan Başakşehir'de konuştu.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 15:56
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Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı


Başakşehir'deki olay, günün erken saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Yeni Yol Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre; uyuşturucu bağımlısı olan Güven Güler, iddialara göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen arkadaşı Ergül M.'yi bulunduğu adreste vurdu. Daha sonra, yengesi Güllü Güler'in evine sığınmak istedi. Ancak yengesi kapıyı açmayınca katil zanlısı dubleks dairenin kapısından zorla içeri girip havaya ateş açtı. Bunun üzerine yukarı çıkan yengesi Güllü Güler'i kızı Sevim Güler ile damadını silahla vurdu. Güllü Güler (55) olay yerinden hayatını kaybederken, kızı Sevim Güler ve damadı yaralandı. Ağır yaralanan kızın hastanedeki tedavisine devam edildiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay mahaline polis ekipleri yollandı. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, Fatih'te kendisini durduran iki polisi de yaraladı. Öte yandan, mahalle sakinleri katil zanlısının uyuşturucu bağımlısı olduğu ve mahalledeki birçok kişiyi rahatsız ettiğini anlattı. Mahalle sakinleri, katil zanlısının birkaç ay önce babası tarafından darp edilerek hastanelik edildiğini, kendisine öldürdüğü yengesinin baktığını anlattı.



Katil zanlısının birden fazla suç kaydının olduğunu anlatan ismini vermek istemeyen komşusu, “Çocuk şizofren. İçeri giriyor, çıkıyor, bunu da serbest bırakıyorlar. Vefat eden, arkadaşımın kaynanasıdır. Başka bir yere gidiyor, bağımlı olan bir arkadaşını vuruyor. Sonra buraya gelip sığınmak istiyor ancak kapıyı açmıyorlar. Kapıyı açmayınca bu olayı gerçekleştiriyor. Kapıyı açmıyorlar, yukarıdaki dubleks daireye zorla giriyor, sonrasında sıkıyor. Sesi duyan arkadaşın kaynanası da yukarı çıkıyor, ona sıkıyor, damadına sıkıyor ve onun kızına sıkıyor. Çok sayıda suç kaydı var, uyuşturucu var, metanfetamin var, her şey var” ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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