Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı yakalandı

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeni Yol Sokak'ta yaşanan olayda uyuşturucu bağımlısı olan Güven Güler, iddialara göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen arkadaşı Ergül M.'yi bulunduğu adreste vurmuş, oradan da yengesi Güllü Güler'i de öldürüp kaçmıştı. Olay yerinden kaçan saldırgan Güven Güler, Fatih'te kendisini durduran iki polisi de silahla yaralayıp kayıplara karışmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Güven Güler'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.