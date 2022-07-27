Polise yumrukla saldırmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığına ilişkin flaş karar

Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) Milletvekili Salihe Aydeniz, İstanbul'da izinsiz olarak düzenlenen bir gösteri sırasında polise yumrukla saldırmıştı. Akdeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan fezleke TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderilmişti.
AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın başkanlığında bir toplantı düzenleyen komisyon, 12 saat süren toplantı sonrasında DTP'nin Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişki fezleke hakkında kararını verdi.