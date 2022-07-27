GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 11:55

Polise yumrukla saldırmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığına ilişkin flaş karar

İstanbul'da izinsiz olarak düzenlenen bir gösteri sırasında polise yumruklu saldıran Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı. DDP'nin Diyarbakır Milletvekili hakkındaki karar TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'ndan çıktı.

GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 11:55
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Polise yumrukla saldırmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığına ilişkin flaş karar


Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) Milletvekili Salihe Aydeniz, İstanbul'da izinsiz olarak düzenlenen bir gösteri sırasında polise yumrukla saldırmıştı. Akdeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan fezleke TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderilmişti.

DBP'li Salihe Aydeniz



AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın başkanlığında bir toplantı düzenleyen komisyon, 12 saat süren toplantı sonrasında DTP'nin Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişki fezleke hakkında kararını verdi.

Hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili karar

DBP'li Salihe Aydeniz

Gerçekleştirilen toplantıda Salihe Aydeniz için hazırlanan 5 ayrı dokunulmazlık dosyası değerlendirmeye alındı ve oy çokluğu ile DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir karar alındı.

Karma Komisyon, toplantının hemen ardından Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor hazırlığına başladığı öğrenilirken, hazırlanan raporun 29 Temmuz günü Genel Kurula sunulmasının beklenildiği bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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