Polise yumrukla saldırmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığına ilişkin flaş karar













Hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili karar





Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) Milletvekili Salihe Aydeniz, İstanbul'da izinsiz olarak düzenlenen bir gösteri sırasında polise yumrukla saldırmıştı. Akdeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan fezleke TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderilmişti.AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın başkanlığında bir toplantı düzenleyen komisyon, 12 saat süren toplantı sonrasında DTP'nin Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişki fezleke hakkında kararını verdi.Gerçekleştirilen toplantıda Salihe Aydeniz için hazırlanan 5 ayrı dokunulmazlık dosyası değerlendirmeye alındı ve oy çokluğu ile DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir karar alındı. Karma Komisyon, toplantının hemen ardından Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor hazırlığına başladığı öğrenilirken, hazırlanan raporun 29 Temmuz günü Genel Kurula sunulmasının beklenildiği bildirildi.