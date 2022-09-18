YAŞAM
18 Eylül 2022 - 06:53

Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Alkolmetreyi üflemek istemedi, cezayı duyunca ikna oldu

Aksaray'da alkollü araç kullanırken polise yakalanan uyanık genç sürücü alkolünü gizlemek için polisin uzattığı alkol metreye yanaklarını şişirip üflüyormuş gibi yapıp üflemeyerek polisi kandırmaya çalışırken, “Üflemiyorsun” diyen polis memuruna, yanaklarını asılarak, “Dudaklarım şişiyor nasıl üflemiyorum” dedi. Polisin ret cezasını duyan sürücü 1.14 promil alkollü çıktı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 06:53
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Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Alkolmetreyi üflemek istemedi, cezayı duyunca ikna oldu


Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentte huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 06 MMB 83 plakasına sahip otomobile ‘dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazından kaçmak isterken bekçileri geçemeyen sürücü Osman K. (20) ve yanındaki 4 arkadaşı araçtan indirildi. Sürücünün ve arkadaşlarının üst aramasını yapan polis ve bekçiler şahıslarda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Çakarlı, sirenli, alkollü ve uyanık sürücü



Şahısların üst aramasından sonra araç üzerinde arama çalışması yapan bekçi ve polis ekipleri direksiyonun hemen altına gizlenmiş çakar lamba ve siren düzeneği tespit etti. Araçta siren ve çakar lamba çıkması üzerine şahısların üzerinde incelemesini artıran ekipler sürücüyü alkol testine sokmak istedi. Trafik polisinin getirdiği alkol metreye üflemek yerine sadece yanaklarını şişirerek üflemeyen sürücü bu kez ilginç diyaloğu ile dikkat çekti. Alkol metreye üflemeyerek polisi kandırmaya çalışan sürücü polis memurunun defalarca “Üflemiyorsun” demesi üzerine önce parmaklarıyla yanaklarını işaret etti sonra da elleriyle yanaklarını asılarak, “Dudaklarım şişiyor nasıl üflemiyorum ağabey” diye cevap verdi.

Ret cezasını duyunca 1.14 promil alkollü çıktı

Alkom metreye üflemeyerek polis ekiplerini kardırmaya çalışan genç sürücü ile polisin ilginç diyaloğu gülümsetirken, bir kez daha alkol metreyi uzatan polis memuru bu kez, “Ret çıktısı alırım 2 sene gider ehliyetin” deyince sürücü üflemeye karar verdi. Polisleri kandıramayacağını anlayan genç sürücü alkol metreye üflerken, yapılan test sonucunda 1.14 promil alkol aldığı tesit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Üzerinde çakar düzeneği bulunan araçtan düzenek sökülürken araç, sürücünün alkolsüz arkadaşına teslim edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere Hasandağı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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Haber Editörü
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