KAMU PERSONELİ
24 Ekim 2022 - 16:34

Polisler 27.000 TL promosyon ödemelerini o tarihte alacaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin maaş promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. 27.000 TL tek seferde ödenecek.

KAMU PERSONELİ
24 Ekim 2022 - 16:34
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Polisler 27.000 TL promosyon ödemelerini o tarihte alacaklar
Promosyon ödemeleri için araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda polisler için 27 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Bu haberin ardından binlerce polis promosyon ödemelerini ne zaman alacakları konusunda araştırma yapmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak promosyon ödemelerinin tek seferde peşin ödeneceği duyurulurken polisler gözünü o tarihe çevirdi.

Polislerin maaş promosyonu ne zaman ödenecek?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından maaş promosyon ödemelerine ilişkin yapılan açıklamada, polislere 36 ay taahhüt için 27 bin TL ödeme yapılacağı kesinleştirilmişti. Binlerce polis promosyon ödemelerinin ne zaman hesaba yatırılacağını merak ederken beklenen haber geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis maaş promosyonunun 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren tek seferde hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Çalışanların maaş promosyonlarına ilişkin farklı tutarlar konuşulurken Emniyet Genel Müdürlüğü’nden büyük bir hamle gelmiş ve polislere tek seferde 27 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, polislerin maaş promosyon protokolünün 19 Mart 2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalandığını ve 104 TL olan miktarın 300 TL’ye çıkarıldığı belirtilerek yüzde 188’lik artışa imza atıldığı ifade edilmişti.

polis promosyonu

Polisler 75 bin TL promosyon istiyor açıklaması

Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer, polis maaş promosyonunda yapılan artıştan memnun olmadıklarını belirtti. Sezer, anlaşmanın 1 haftaya kadar açıklanması durumunda sendika polisleri olarak 50 bin TL talep ettiklerini, anlaşmanın kasım ya da aralık ayında yapılması durumunda ise en az 75 bin TL istediklerini söyledi. Türkiye’deki ekonomik şartların ve çalışma koşullarının zorluğu nedeniyle bu miktarları isteme hakkına sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Promosyon ödemelerine memur zammı artışı

Öte yandan imzalanan protokolde, promosyon ödemelerinin her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artacağı ifade ediliyor. 27 bin liralık maaş promosyonu ödemesinin Türk Polis Teşkilatı tarihindeki en yüksek ödeme tutarı olduğu belirtiliyor. Ayrıca promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranında yapılan artış ise 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

Türkiye genelindeki polisler, 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 27 bin TL tutarındaki maaş promosyonu ödemelerini Vakıfbank aracılığıyla peşin olarak alacaklar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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