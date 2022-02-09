Polislerin şark görev süreleri kısaltılıyor!

Personellerden gelen talepler üzerinde ortak bir çalışma başlatan İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, başlattıkları yönetmelik değişikliği çalışmasının son aşamasına geldi. Bu kapsamda polislerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan illerde 'şark görevi,' adı altında gerçekleştirdikleri görev sürelerinden kısaltılmaya gidilmesi kararlaştırıldı.
Bir süredir üzerinde değerlendirme yapılan çalışmalar sonucunda il ve ilçelerde görevli personellerin görev süreleri yeniden düzenlendi. Yönetmelikte yapılan değişikliklerin ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanırken, edinilen bilgilere göre özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan illerde görevli polislerin görev süreleriyle ilgili de değişiklikler yapıldığı öğrenildi.
Bu bölgelerdeki illerde göreve giden yaklaşık 62 bin 630 personelin, yönetmelikte yer alacak olan yeni sürelere tabi olacakları belirtilirken hizmet süreleri artırılmış olan bazı yerlerde görevli olan polislerin bu artıştan etkilenmeyecekleri bildirildi.
7 BİN 500 POLİS ŞARK GÖREVİNİ BİTİRMİŞ OLARAK SAYILACAK!
yeni yönetmelik kararlarına göre ayrıca ikinci şark görevini devam ettiren personellerin görev sürelerinin 2 yıl olarak belirlenen birimlerin haricinde, yeni düzenlenmiş olan sürelerden 1 yıl eksik olarak görevli olması durumunda ise kendisi için verilen şark görev süresini de bu sayede tamamlamış sayılacak. Bu kapsama emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde olan personeller dahil edilmeyecek. Yeni düzenlemede yaklaşık 7 bin 500 polis için geçerli olacak.
Şark görevini bitirip geri dönenler ise talepte bulunmaları halinde daha önce çalışmış olduğu kadroya tekrar atamasının yapılması için değerlendirme aşamasına geçilecek.
AİLEDE TEK ÇOCUK OLAN POLİSLERE İSE MAZERET ATAMASI OLANAĞI
Mahkemenin verdiği kararla vasi tayin edilmesinin şartı ile ailede tek çocuk olarak belirlenen polislerin anne ve babalarının sağlık durumlarını öne sürerek atamasını talep edebilecek. Aynı şartlar dahilinde tek kardeşi olan polis olan da kardeşinin sağlık durumundan kaynaklı atamasını isteyebilecek.
Eşleri kamuoyunda sabit personel olarak çalışan polisler ise çalıştıkları birimin hizmet süresini tamamladıktan sonra talep etmesi halinde Emniyet Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrosuna ataması yapılacak.
Bir süredir üzerinde değerlendirme yapılan çalışmalar sonucunda il ve ilçelerde görevli personellerin görev süreleri yeniden düzenlendi. Yönetmelikte yapılan değişikliklerin ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanırken, edinilen bilgilere göre özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan illerde görevli polislerin görev süreleriyle ilgili de değişiklikler yapıldığı öğrenildi.
Bu bölgelerdeki illerde göreve giden yaklaşık 62 bin 630 personelin, yönetmelikte yer alacak olan yeni sürelere tabi olacakları belirtilirken hizmet süreleri artırılmış olan bazı yerlerde görevli olan polislerin bu artıştan etkilenmeyecekleri bildirildi.
7 BİN 500 POLİS ŞARK GÖREVİNİ BİTİRMİŞ OLARAK SAYILACAK!
yeni yönetmelik kararlarına göre ayrıca ikinci şark görevini devam ettiren personellerin görev sürelerinin 2 yıl olarak belirlenen birimlerin haricinde, yeni düzenlenmiş olan sürelerden 1 yıl eksik olarak görevli olması durumunda ise kendisi için verilen şark görev süresini de bu sayede tamamlamış sayılacak. Bu kapsama emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde olan personeller dahil edilmeyecek. Yeni düzenlemede yaklaşık 7 bin 500 polis için geçerli olacak.
Şark görevini bitirip geri dönenler ise talepte bulunmaları halinde daha önce çalışmış olduğu kadroya tekrar atamasının yapılması için değerlendirme aşamasına geçilecek.
AİLEDE TEK ÇOCUK OLAN POLİSLERE İSE MAZERET ATAMASI OLANAĞI
Mahkemenin verdiği kararla vasi tayin edilmesinin şartı ile ailede tek çocuk olarak belirlenen polislerin anne ve babalarının sağlık durumlarını öne sürerek atamasını talep edebilecek. Aynı şartlar dahilinde tek kardeşi olan polis olan da kardeşinin sağlık durumundan kaynaklı atamasını isteyebilecek.
Eşleri kamuoyunda sabit personel olarak çalışan polisler ise çalıştıkları birimin hizmet süresini tamamladıktan sonra talep etmesi halinde Emniyet Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrosuna ataması yapılacak.