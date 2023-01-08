GÜNDEM
08 Ocak 2023 - 11:27

Polislerin yıkıldığı an! Kadınların eteğinin altından görüntü çeken sapık komiser çıktı..

Market rafına bakan bir kadını gizlice kameraya kaydeden sapık, komiser Serdar Erdoğan çıktı. Serdar Erdoğan, görev yaptığı sırada ekip arkadaşları tarafından gözaltına alındı.

GÜNDEM
08 Ocak 2023 - 11:27
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Polislerin yıkıldığı an! Kadınların eteğinin altından görüntü çeken sapık komiser çıktı..


İstanbul'da bir market çalışanı güvenlik kameralarından bakarken şok edici bir fotoğrafla karşılaştı. 30'lu yaşlarında bir erkek, kadının arkasından süzüldü, rafları inceledi, öne eğildi ve eteğinin altında cep telefonuyla fotoğraf çekti. Market çalışanı durumu hemen polise bildirdi.

POLİSLER GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE YIKILDI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Fotoğraf açıkça sapkın bir yüz gösteriyordu. Yapılan incelemede, videodaki kişinin 2018 yılında atanan ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Arnaftköy Polis Karakolu'nda ekip lideri olarak görev yapan Komiser Serdar Erdoğan olduğu öğrenildi. Sapık kişinin meslektaşları olduğunun ortaya çıkışı polis ekiplerini yıktı.



Kadınların eteğinin altından görüntü çeken sapık komiser çıktı

Ekipleriş görü-ntüleri inceledikten hemen sonra durumu ilk olarak amirlerine daha sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Serdar Erdoğan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Serdar Erdoğan tutuklandığında görev başında olduğu belirlendi. Meslektaşının onu gözlatına almaya çalışmasında onlara direnmedi. Polis, Serdar Erdoğan'ı ters kelepçeledi. Erdoğan'ın cep telefonunu incelerken çok sayıda kadın fotoğrafı buldu. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Serdar Erdoğan, "özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca görevden alınmasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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