Polislerin yıkıldığı an! Kadınların eteğinin altından görüntü çeken sapık komiser çıktı..

İstanbul'da bir market çalışanı güvenlik kameralarından bakarken şok edici bir fotoğrafla karşılaştı. 30'lu yaşlarında bir erkek, kadının arkasından süzüldü, rafları inceledi, öne eğildi ve eteğinin altında cep telefonuyla fotoğraf çekti. Market çalışanı durumu hemen polise bildirdi.
POLİSLER GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE YIKILDIPolis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Fotoğraf açıkça sapkın bir yüz gösteriyordu. Yapılan incelemede, videodaki kişinin 2018 yılında atanan ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Arnaftköy Polis Karakolu'nda ekip lideri olarak görev yapan Komiser Serdar Erdoğan olduğu öğrenildi. Sapık kişinin meslektaşları olduğunun ortaya çıkışı polis ekiplerini yıktı.
Ekipleriş görü-ntüleri inceledikten hemen sonra durumu ilk olarak amirlerine daha sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Serdar Erdoğan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.