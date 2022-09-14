YAŞAM
14 Eylül 2022 - 13:16

Polisten kaçak döküm alanına hendekli, beton bloklu önlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de kaçak moloz döküm alanı olarak kullanılan bölgede hendekli, beton bloklu ve güvenlik kameralı önlem aldı. Bölge 24 saat boyunca hem polis ekibi benzer şekilde kameralarla denetlenirken, bu yılın ilk 9 ayında hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde toplam 25 milyon lira ceza yazıldığı öğrenildi.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 13:16
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Polisten kaçak döküm alanına hendekli, beton bloklu önlem


Arnavutköy'de bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Şakir Koç Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak moloz dökümünü önlemek amacıyla geniş çerçeveli bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Hadımköy ve Ömerli bölgeleri başta olmak suretiyle birçok bölgede yol boyunca denetleme noktaları kuruldu. Ekipler hafriyat kamyonlarını ayrı ayrı durdurup evraklarını inceledi. İncelemelerde plakası takılı olmayan, ehliyetinde, evrakında sorun yaşanan ve damperinden yola su akan araçlara cezai işlem uygulandı.

Kaçak döküm alanına hendekli, beton bloklu önlem



Polis, daha önce kaçak moloz döküm alanı olarak kullanılan birkaç noktada ise dökümü önlemek amacıyla araziye hendek kazıp beton blok koydurdu. 24 saat boyunca güvenlik kamerasıyla takip edilen alanda polis ekipleri de nöbet tutarak kaçak dökümün önüne geçiyor.

9 ayda rekor ceza

2022 yılının ilk 9 ayında ekipler, 77 bin 170 aracı denetledi. Denetlenen hafriyat kamyonlarına döküm dışında da birçok maddeden toplam 25 milyon 769 bin liralık cezai işlem uygulandı. Dökümü yapan kişiye 122 bin 580 lira, döküme aracı olan tüzel kişiye yani firmalara 360 bin liradan 490 bin liraya kadar, hafriyat molozu taşıma belgesi olmayan kişilere ise 32 bin liralık ceza yazılıyor.

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