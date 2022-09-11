GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 14:21

Polisten 'mutluluk' anonsu

Antalya'da polislerin ihbar için gittikleri mahallede balkondan seslenen Down Sendromlu Ayşin'in yüzünü gülümsetmek için yaptıkları anonslar ve korna sesleri sosyal medyada viral oldu. Balkondan ‘çok tatlısınız' diyen Ayşin'e polis ekipleri, megafondan ‘Seni seviyoruz Ayşin abla' diye anons geçti.

GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 14:21
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Polisten ‘mutluluk’ anonsu


Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı göçerler Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Down Sendromlu Ayşin Köşker(34), geçen gün öğle saatlerinde balkona çıktığı esnada görev amacıyla gelen polis ekiplerini gördü. Polisleri görünce çok sevinen Ayşin, polislerden birine “çok tatlısın” diye seslendi. Bunun üzerine polisler Ayşin'in yüzünü güldürmek amaçlı araçlarından siren ve kornalarını çalmaya başladı. Megafondan, ‘Seni çok seviyoruz Ayşin abla' diye seslenen polisler, Ayşin'in yüzünü güldürdü. Bu sırada bir başka binada oturan komşuları Fehime Kılınç tarafından kayda alınan o anlar sosyal medya' da paylaşılınca büyük yankı oluşturdu, video kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



“Polis bana baktı hoşuma gitti”

Ece Seçkin hayranı olan Ayşin Köşker, polisleri çok sevdiğini ifade ederek, “Polislere ‘çok tatlısın ve onları çok seviyorum' dedim. Sonra polis bana baktı ve hoşuma gitti. Polisleri bundan önce hiç görmedim ilk kez gördüm. Ben polisleri çok seviyorum ve çok tatlılar. Ben Ece Seçkin'in ve polislerin buraya gelmesini istiyorum” dedi.
Ablasının videosunun sosyal medyada görünce çok şaşırdığını belirten kardeşi Burak Köşker ise ”Güzel bir video olmuş. Çok sevindik” ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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