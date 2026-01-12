ABD'den Minneapolis'e Ek Güvenlik: Kristi Noem Yüzlerce ICE Personeli Sevk Ediyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem Minneapolis'e takviye gönderiyor

Güvenlik sevkiyatı ve federal açıklamalar

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Fox News'e yaptığı açıklamada, Minneapolis kentinde görev yapan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile Sınır Devriyesi personelinin görevlerini güvenli şekilde yürütebilmesi için bölgeye yüzlerce personel sevk edileceğini duyurdu.

Açıklamada, bu personelin "bugün ve yarın" kente ulaşacağı belirtildi. Noem, "Kolluk kuvvetlerine karşı şiddet eylemlerinde bulunulması ya da operasyonlarımızın engellenmesi durumunda bu bir suç olarak kabul edilecek ve sorumlular sonuçlarına katlanacak" ifadelerini kullandı.

Noem CNN'e yaptığı açıklamada ise Renee Nicole Good olayını "iç terörizm" olarak nitelendirerek, Good'un ICE ajanlarına saldırmak için aracını "silah haline getirdiğini" savundu.

Tepkiler: Yerel yönetim ve siyaset

Olay, Minnesota'nın Minneapolis kentinde bir ICE ajanının Renee Nicole Good adlı kadını öldürmesinin ardından ülke çapında yoğun protestolara yol açtı. Gösterilerde binlerce kişi, ICE ajanlarının istenmediğini belirten sloganlar attı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, kentteki protestoların "barışçıl" olduğunu belirterek Noem'in açıklamalarına tepki gösterdi: "Herkes bu mağdurun bir terörist olmadığını görebilir." Frey, Good'un davranışını olay yerinden kaçmaya çalışırken üç noktalı dönüş yapmaya benzetti.

Minnesota Senatörü Tina Smith ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump yönetimini olayı örtbas etmeye çalışmakla suçladı: "Bence burada gördüğümüz şey, federal hükümetin, Kristi Noem’in, Başkan Yardımcısı Vance’in ve Donald Trump’ın burada ne olduğunu örtbas etmeye çalışmasıdır. İnsanların burada ve ülke genelinde buna inanmadığını düşünüyorum."

Beyaz Saray ise Tina Smith'in açıklamalarına tepki göstererek Smith'i yalan söylemekle suçladı ve "Tina’nın yalanları yalnızca gerilimi daha da tırmandırıyor ve kolluk kuvvetlerine yönelik şiddeti kışkırtıyor" ifadesini kullandı.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANI KRİSTİ NOEM, "MİNNEAPOLİS KENTİNDE GÖREV YAPAN GÖÇMENLİK VE GÜMRÜK MUHAFAZA DAİRESİ (ICE) VE SINIR DEVRİYESİ PERSONELİMİZİN GÖREVLERİNİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN BÖLGEYE YÜZLERCE PERSONEL SEVK EDİLECEK" DEDİ. (ARŞİV)