Ahmet Aras'tan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Muğla'ya Umut ve Dayanışma

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı mesajı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aras mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılını; sevinçleri, üzüntüleri, zorlukları ve başarılarıyla geride bırakırken, yeni bir yılı karşılamanın umutlu heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bir yılı uğurlarken yeni yıla bakmak; durduğumuz yeri doğru tarif etmenin ve geleceği planlamanın en doğru zamanlarından biridir. Geride bıraktığımız yıl boyunca kentimizin bugünü ve yarını için altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden ulaşıma, tarımdan kültüre kadar pek çok alanda önemli çalışmayı hayata geçirdik. 2025, çalışarak, üreterek ve dayanışmayı büyüterek Muğla’mızı ileri taşıdığımız bir yıl oldu. 2026 yılında da aynı azim ve kararlılıkla üretmeye, kentimize değer katmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın umuduyla, gençlerimizin enerjisiyle, kadınların güçlü iradesiyle ve büyüklerimizin yol gösterici birikimiyle; bugünün ihtiyaçlarını gözeten, geleceğin sorumluluğunu üstlenen bir yaklaşımla Muğla’mızı daha adil, daha yaşanabilir ve daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2026 yılının Muğla’mıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum"

Ahmet Aras, mesajında Muğla için yürütülen hizmet ve projelerin 2026'da da aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

