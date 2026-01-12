Avrupa Parlamentosu, İranlı Diplomatların Binalara Girişini Yasakladı

Roberta Metsola açıkladı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, İran’da devam eden protestolar nedeniyle İranlı diplomatların ve temsilcilerin AP binalarına girişinin yasaklandığını açıkladı.

İran’da 28 Aralık 2025’te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ederken, Avrupa Parlamentosu (AP) İranlı diplomatlar hakkında yeni bir karar aldı.

Metsola yaptığı açıklamada, "Her şey eskisi gibi devam edemez. İran’ın cesur halkı hakları ve özgürlükleri için mücadeleye devam ederken, bugün tüm diplomatik personeli ve İran İslam Cumhuriyeti’nin diğer temsilcilerini Avrupa Parlamentosu binalarına girişini yasaklama kararı aldım. Bu parlamento, işkence, baskı ve cinayetlerle ayakta kalan bu rejimin meşrulaştırılmasına yardımcı olmayacak" dedi.

