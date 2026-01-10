Erdoğan, Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanlarını Dolmabahçe'de Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin’i Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti; görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşme ve eşlik eden heyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti.

Toplantıya, görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

