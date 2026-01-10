Erdoğan, Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanlarını Dolmabahçe'de Kabul Etti

Erdoğan, Endonezya Bakanlarını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Kabul Etti
Görüşme ve eşlik eden heyet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti.
Toplantıya, görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ENDONEZYA DIŞİŞLERİ BAKANI SUGİONO İLE SAVUNMA BAKANI SJAFRİE SJAMSOEDDİN’İ CUMHURBAŞKANLIĞI DOLMABAHÇE OFİSİ’NDE KABUL ETTİ.