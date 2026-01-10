Erdoğan, Endonezyalı Dışişleri ve Savunma Bakanlarını Kabul Etti

Erdoğan, Endonezyalı Bakanları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti.

Kabul ve Görüşme

Gerçekleştirilen kabulde, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği ve karşılıklı konuların ele alındığı bildirildi. Kabul, resmi program çerçevesinde gerçekleşti.

Recep Tayyip Erdoğan ile Sugiono ve Sjafrie Sjamsoeddin arasındaki görüşme, diplomatik ve savunma alanlarına dair temasları içerdi.

