Erdoğan, Endonezyalı Dışişleri ve Savunma Bakanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin’i kabul etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti.

Gerçekleştirilen kabulde, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği ve karşılıklı konuların ele alındığı bildirildi. Kabul, resmi program çerçevesinde gerçekleşti.

Recep Tayyip Erdoğan ile Sugiono ve Sjafrie Sjamsoeddin arasındaki görüşme, diplomatik ve savunma alanlarına dair temasları içerdi.

