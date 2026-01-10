Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'ni Tophane-i Amire'de açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışına katıldı

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisinin açılış programına katıldı.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol üyeleriyle birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Ardından sergiyi gezerek teşhir edilen eserleri inceledi.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

