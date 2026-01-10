Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'ni Tophane-i Amire'de açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tophane-i Amire'de düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını yapıp protokolle kurdeleyi kesti, eserleri inceledi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:49
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:56
Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'ni Tophane-i Amire'de açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışına katıldı

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisinin açılış programına katıldı.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol üyeleriyle birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Ardından sergiyi gezerek teşhir edilen eserleri inceledi.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TOPHANE-İ AMİRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN HANE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TOPHANE-İ AMİRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN HANE İSLAM ESERLERİ SERGİSİ'NİN AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TOPHANE-İ AMİRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN HANE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den Özgür Özel'e Açılış Öncesi Çağrı — Merkezefendi 'Atatürk ve Bilim' Tesisine Uyarı
2
Ayhan Gider'den 10 Ocak Mesajı: Gazetecilik Şehrin Hafızasıdır
3
Özgür Özel'den PMD Ziyareti: Dezenformasyon Yasası ve 19 Mart Operasyonu Eleştirisi
4
İlkadım Belediyesi borçsuz ve güçlü hale geldi — Başkan Kurnaz
5
Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Gece Gündüz Sahada — 7/24 Hizmet
6
Erdoğan, Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanlarını Dolmabahçe'de Kabul Etti
7
Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'ni Tophane-i Amire'de açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları