Hawkeye Operasyonu: ABD Suriye’de 70’ten Fazla DEAŞ Hedefini Vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de başlatılan Hawkeye Operasyonu kapsamında 70’ten fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Açıklamada, operasyonun DEAŞ’ın bilinen altyapı ve silah depolarına yönelik olduğu vurgulandı.

Operasyonun kapsamı

CENTCOM’un bildirisinde, operasyonun Suriye’nin merkezindeki birçok noktada savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlarla yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, 100’den fazla hassas mühimmat kullanıldığı ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri nin savaş uçaklarıyla operasyona destek verdiği kaydedildi.

Saldırıya misilleme ve kayıplar

Açıklamada, Hawkeye Operasyonu’nun Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2’si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme amacıyla, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla başlatıldığı hatırlatıldı.

Son altı ayda yürütülen faaliyetler

CENTCOM, DEAŞ’ın eylemlerine karşı son dönemde yoğun operasyonlar yürütüldüğünü belirterek, ABD ve bölgedeki müttefiklerin son 6 ayda 80’den fazla operasyon düzenlediğini ve Suriye ile Irak’ta 10 operasyon sonucunda 23 terörist unsurun öldürüldüğünü veya yakalandığını açıkladı.

CENTCOM komutanından açıklama

Amiral Brad Cooper, Suriye’deki DEAŞ unsurlarını hedef alan son operasyonun DEAŞ’ın ABD’ye yönelik terörist planlarını ve saldırılarını önleme açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Amerikalıları ve bölgedeki ortaklarımıza zarar vermek isteyen teröristleri amansızca takip etmeye devam edeceğiz".

Başkan Trump ve Savunma Bakanı Hegseth’in açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Tedmur (Palmira) bölgesindeki saldırıya misilleme yapıldığını duyurarak, "DEAŞ’ın Suriye’de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle, bu saldırının sorumlusu olan katil teröristlere karşı, söz verdiğim gibi, ABD’nin çok ciddi bir misilleme yaptığını buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise operasyonun 13 Aralık’ta Tedmur (Palmira) bölgesinde ABD güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya doğrudan bir yanıt olduğunu belirterek, "Operasyon, DEAŞ savaşçılarını, altyapısını ve silah mevzilerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır" dedi.

ABD ORDUSUNDAN OPERASYON AÇIKLAMASI: "70’TEN FAZLA DEAŞ HEDEFİ VURULDU"