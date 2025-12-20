DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.203,61 -0,08%

Hawkeye Operasyonu: ABD Suriye’de 70’ten Fazla DEAŞ Hedefini Vurdu

CENTCOM, Hawkeye Operasyonu kapsamında Suriye’de 70’ten fazla DEAŞ hedefinin vurulduğunu, 100’den fazla hassas mühimmat kullanıldığını ve Ürdün’ün destek verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 04:20
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 04:20
Hawkeye Operasyonu: ABD Suriye’de 70’ten Fazla DEAŞ Hedefini Vurdu

Hawkeye Operasyonu: ABD Suriye’de 70’ten Fazla DEAŞ Hedefini Vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de başlatılan Hawkeye Operasyonu kapsamında 70’ten fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Açıklamada, operasyonun DEAŞ’ın bilinen altyapı ve silah depolarına yönelik olduğu vurgulandı.

Operasyonun kapsamı

CENTCOM’un bildirisinde, operasyonun Suriye’nin merkezindeki birçok noktada savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlarla yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, 100’den fazla hassas mühimmat kullanıldığı ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri nin savaş uçaklarıyla operasyona destek verdiği kaydedildi.

Saldırıya misilleme ve kayıplar

Açıklamada, Hawkeye Operasyonu’nun Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2’si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme amacıyla, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla başlatıldığı hatırlatıldı.

Son altı ayda yürütülen faaliyetler

CENTCOM, DEAŞ’ın eylemlerine karşı son dönemde yoğun operasyonlar yürütüldüğünü belirterek, ABD ve bölgedeki müttefiklerin son 6 ayda 80’den fazla operasyon düzenlediğini ve Suriye ile Irak’ta 10 operasyon sonucunda 23 terörist unsurun öldürüldüğünü veya yakalandığını açıkladı.

CENTCOM komutanından açıklama

Amiral Brad Cooper, Suriye’deki DEAŞ unsurlarını hedef alan son operasyonun DEAŞ’ın ABD’ye yönelik terörist planlarını ve saldırılarını önleme açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Amerikalıları ve bölgedeki ortaklarımıza zarar vermek isteyen teröristleri amansızca takip etmeye devam edeceğiz".

Başkan Trump ve Savunma Bakanı Hegseth’in açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Tedmur (Palmira) bölgesindeki saldırıya misilleme yapıldığını duyurarak, "DEAŞ’ın Suriye’de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle, bu saldırının sorumlusu olan katil teröristlere karşı, söz verdiğim gibi, ABD’nin çok ciddi bir misilleme yaptığını buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise operasyonun 13 Aralık’ta Tedmur (Palmira) bölgesinde ABD güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya doğrudan bir yanıt olduğunu belirterek, "Operasyon, DEAŞ savaşçılarını, altyapısını ve silah mevzilerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır" dedi.

ABD ORDUSUNDAN OPERASYON AÇIKLAMASI: "70’TEN FAZLA DEAŞ HEDEFİ VURULDU"

ABD ORDUSUNDAN OPERASYON AÇIKLAMASI: "70’TEN FAZLA DEAŞ HEDEFİ VURULDU"

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hawkeye Operasyonu: ABD Suriye’de 70’ten Fazla DEAŞ Hedefini Vurdu
2
Putin: Batı Saygılı Olursa Yeni Özel Askeri Operasyon Gerekmez
3
Hakan Şimşek Şehzadeler Belediye Başkanı Seçildi
4
Başkan Er: Malatya eskisinden daha güzel, yaşanabilir ve güçlü bir şehir olacak
5
Bakan Kacır: Türkiye Dünya'nın Önemli Üretim Güçlerinden Biri Haline Geldi
6
Arnavutköy'de CHP İstifa Depremi: 2 Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti, 100 Partili Ayrıldı
7
CHP'den İstifa Eden Ergül Günaydın'dan Doğanşehir Belediyesi'ne Suçlama

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül