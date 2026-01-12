Kasapoğlu: Engellilikte 'En Geniş Veri Havuzunu' Oluşturduk — Kayseri İstişaresi

Kasapoğlu: Engellilikte "En Geniş Veri Havuzlarından Birini Oluşturduk"

Kayseri Bölge İstişare Toplantısı ve saha ziyaretleri

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kayseri Bölge İstişare Toplantısı kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Kasapoğlu, komisyonun sahadan gelen başvurular, yazılı talepler ve doğrudan temaslarla birlikte engellilik alanında bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı veri havuzlarından birini oluşturduğunu ifade etti.

Komisyon, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek ve yereldeki sorunları doğrudan tespit etmek amacıyla Kayseri'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet; Kayseri Valiliği, Naciye ve Ramazan Büyükkılıç ve Kızları ‘Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi’, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, S.S. Erciyes Engelliler İşletme Kooperatifi ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'ni ziyaret ederek, bölgede sunulan hizmetler ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından, Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat'tan kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla Kayseri Bölge İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Komisyonun yaklaşımı ve gelecek hedefleri

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kasapoğlu, bölge toplantılarını "merkezde hayata geçirilen ile yereldeki durumu doğru ölçmek, hizmetin tabandaki karşılığının fotoğrafını çekmek" amacıyla düzenlediklerini belirtti. Kasapoğlu, engellilik meselesinin tek bir pencereden ele alınamayacağını vurgulayarak eğitim, istihdam, sağlık, ulaşım, erişilebilirlik, sosyal hayat, kültür-sanat ve sporun komisyonun odağında olduğunu söyledi.

Kasapoğlu'nun vurguladığı önemli ifadelerden bazıları şunlar oldu: "Bir rapor, masa başında tamamlanmaz, sahaya değmeden olgunlaşmaz." Ayrıca, engellilik konusunun yalnızca sosyal yardım, erişilebilirlik veya sağlık sistemiyle sınırlı olmadığını, hayatın her alanına temas eden bütünleşik bir yaklaşım gerektiğini ifade etti.

Komisyonun sonraki sürecine ilişkin konuşmasında Kasapoğlu, "Komisyonumuzun saha çalışmaları bitmeyecek. Biz 81 ilimizin tamamını bu modelle tamamlamak istiyoruz." diyerek, bölgesel istişare toplantılarının bu hedefin ana hattını oluşturduğunu belirtti. Kasapoğlu, saha çalışmaları tamamlandıktan sonra rapor yazım sürecine hızlı ve güçlü bir şekilde geçileceğini ifade ederek, komisyon üyelerine, uzmanlara ve meclis personeline teşekkür etti ve Kayseri'ye ev sahipliği için ayrıca teşekkür etti.

