Kasapoğlu: Engellilikte 'En Geniş Veri Havuzunu' Oluşturduk — Kayseri İstişaresi

Kasapoğlu: Komisyon, sahadan gelen başvurularla engellilik alanında en geniş veri havuzlarından birini oluşturdu; Kayseri istişaresiyle 81 il hedefi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:22
Kasapoğlu: Engellilikte 'En Geniş Veri Havuzunu' Oluşturduk — Kayseri İstişaresi

Kasapoğlu: Engellilikte "En Geniş Veri Havuzlarından Birini Oluşturduk"

Kayseri Bölge İstişare Toplantısı ve saha ziyaretleri

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kayseri Bölge İstişare Toplantısı kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Kasapoğlu, komisyonun sahadan gelen başvurular, yazılı talepler ve doğrudan temaslarla birlikte engellilik alanında bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı veri havuzlarından birini oluşturduğunu ifade etti.

Komisyon, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek ve yereldeki sorunları doğrudan tespit etmek amacıyla Kayseri'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet; Kayseri Valiliği, Naciye ve Ramazan Büyükkılıç ve Kızları ‘Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi’, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, S.S. Erciyes Engelliler İşletme Kooperatifi ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'ni ziyaret ederek, bölgede sunulan hizmetler ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından, Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat'tan kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla Kayseri Bölge İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Komisyonun yaklaşımı ve gelecek hedefleri

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kasapoğlu, bölge toplantılarını "merkezde hayata geçirilen ile yereldeki durumu doğru ölçmek, hizmetin tabandaki karşılığının fotoğrafını çekmek" amacıyla düzenlediklerini belirtti. Kasapoğlu, engellilik meselesinin tek bir pencereden ele alınamayacağını vurgulayarak eğitim, istihdam, sağlık, ulaşım, erişilebilirlik, sosyal hayat, kültür-sanat ve sporun komisyonun odağında olduğunu söyledi.

Kasapoğlu'nun vurguladığı önemli ifadelerden bazıları şunlar oldu: "Bir rapor, masa başında tamamlanmaz, sahaya değmeden olgunlaşmaz." Ayrıca, engellilik konusunun yalnızca sosyal yardım, erişilebilirlik veya sağlık sistemiyle sınırlı olmadığını, hayatın her alanına temas eden bütünleşik bir yaklaşım gerektiğini ifade etti.

Komisyonun sonraki sürecine ilişkin konuşmasında Kasapoğlu, "Komisyonumuzun saha çalışmaları bitmeyecek. Biz 81 ilimizin tamamını bu modelle tamamlamak istiyoruz." diyerek, bölgesel istişare toplantılarının bu hedefin ana hattını oluşturduğunu belirtti. Kasapoğlu, saha çalışmaları tamamlandıktan sonra rapor yazım sürecine hızlı ve güçlü bir şekilde geçileceğini ifade ederek, komisyon üyelerine, uzmanlara ve meclis personeline teşekkür etti ve Kayseri'ye ev sahipliği için ayrıca teşekkür etti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU, ENGELLİ...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU, ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMINI GÜÇLENDİRMEK VE SAHADAKİ SORUNLARI YERİNDE TESPİT ETMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ BÖLGESEL İSTİŞARE TOPLANTILARI KAPSAMINDA KAYSERİ’DE TEMASLARDA BULUNDU.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU, ENGELLİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'den Minneapolis'e Ek Güvenlik: Kristi Noem Yüzlerce ICE Personeli Sevk Ediyor
2
Kasapoğlu: Engellilikte 'En Geniş Veri Havuzunu' Oluşturduk — Kayseri İstişaresi
3
GKRY Lideri Hristodulidis'in Eşi Philippa Karsera AFKS'ten İstifa Etti
4
Destici: "Terörle Müzakere Olmaz, Mücadeleyle Kökü Kazınmalı" — BBP Çanakkale Kongresi
5
Özgür Özel'den Denizli çağrısı: 'Seçim sath-ı mailindeyiz, kapı kapı gezmeye var mısınız?'
6
Grynkewich: Arktik ve Kuzey Avrupa, Stratejik Rekabetin Ön Cephesi
7
Trump'tan Küba'ya Sert Uyarı: 'Petrol ve Para Sıfır'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları