Kaymaz: Kamu Yönetimi Emanettir, Ticaret Alanı Değildir

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz uyardı

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, kamu yönetiminin bir emanet olduğunu, hiçbir şartta ticaret alanına dönüştürülemeyeceğini belirtti.

Kaymaz, çürümenin bir günde başlamadığını; görmezden gelme, susma ve alışma süreçleriyle ilerlediğini ifade etti. ''Önce vicdan sessizleşir, sonra adalet zayıflar, en sonunda devlet ile millet arasındaki güven bağı çözülür. Bugün yaşadığımız tam olarak budur.'' dedi.

'Kamu yönetimi bir emanettir, ticaret alanı değildir.' diyen Kaymaz, bu ilkenin tartışmaya açık olmadığını, yoruma kapalı ve pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

Kaymaz, kamu yöneticilerinin görevleri süresince hiçbir şekilde ticaret yapamayacağını; görev, nüfuz ve yetkilerin ticaret aracı olarak kullanılamayacağını söyledi. ''Haklı ya da haksız kazanç elde etmek için, oturdukları koltuk hiçbir şartta ticaret için kullanılamaz.'' ifadelerini kullandı.

Bu kuralın yalnızca atanmışlar için değil, sandıktaki tercih ile seçilmiş siyasetçiler için de geçerli olduğunu belirten Kaymaz, ''Bir siyasetçi, hangi makamda olursa olsun, seçildiği yeri kendi bireysel ticaret alanına dönüştüremez, dönüştürmemelidir. Sandık, zenginleşme yetkisi değildir. Makam, kişisel kazanç kapısı hiç değildir.'' dedi.

Kaymaz, devlet ahlakına atıfla Hz. Ömer’in sözünü hatırlattı: 'Kamu yöneticileri, görevleri süresince zenginleşemezler.' Kaymaz bu sözün bir şahsa değil, bir medeniyet ilkesine ait olduğunu kaydetti.

Yolsuzluğun tek başına asıl sorun olmadığını, esas tehlikenin yolsuzluğu meşrulaştırma çabaları olduğunu söyleyen Kaymaz, ''Herkes yapıyor, sistem böyle, ben yapmazsam başkası yapar'' gibi bahanelerle vicdanın susturulmasının çürümeyi derinleştirdiğini ifade etti.

''Devlet, kanunlarla değil, ahlakla ayakta durur. Ahlak çökerse, en güçlü mevzuat bile kağıt üzerinde kalır.'' diyen Kaymaz sözlerini, makamı emanet bilenlere selam, makamı fırsata çevirenlere ise uyarı olarak tamamladı.

Son olarak Kaymaz, ''Artık kendimize şu soruyu dürüstçe sormak zorundayız, neden çürüyoruz? Çünkü emaneti unuttuk, çünkü hesabı erteledik, çünkü vicdanı susturduk. Ama hala geç değil. Yeter ki aynaya bakacak cesaretimiz olsun'' dedi.

