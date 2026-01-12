Malatya'da taziye evleri: 20 noktada 16'sı bitme aşamasında

Sami Er: Malatya'da TOKİ ile yürütülen çalışmada 20 taziye evinden 16'sı bitme aşamasına geldi; rezerv alanlarda yeni taziye evleri planlanıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:31
TOKİ ile koordineli yeniden inşa çalışmaları sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte ilk etapta planlanan 20 taziye evinin inşasına başlandığını ve bunlardan 16'sının bitme aşamasına geldiğini açıkladı.

Başkan Er, TOKİ İl Sorumlusu Emrah Acar ile birlikte Göztepe ve Tandoğan mahallelerini kapsayan Battalgazi ilçesi rezerv alanı 39. bölgede yapılan taziye evinde incelemede bulundu.

Er inceleme sonrası yaptığı açıklamada: "TOKİ tarafından Tandoğan bölgesinde yaklaşık 2 bin konut yapıldı. Bildiğiniz gibi şehrimizde 70’e yakın rezerv alanımız bulunuyor. Bu rezerv alanlarla ilgili olarak TOKİ Başkanımıza, \"İmkânı olan rezerv alanlarımızda taziye evlerini yapalım\" talebinde bulunduk. Sağ olsunlar, bu talebimize olumlu yaklaştılar. TOKİ Başkanımız talimat verdi, ekipleriyle birlikte sahada incelemeler yaptılar. Yerelde de Emrah kardeşimizin yoğun çalışmalarıyla 20 ayrı yer tespit ettik. Bu alanlardaki inşaatların büyük bölümü tamamlanmak üzere. Şu anda bulunduğumuz yer Göztepe Mahallesi. Göztepe Mahallesi dâhil olmak üzere yaklaşık 16 noktada taziye evlerimiz bitme aşamasına geldi. Malatya genelindeki diğer rezerv alanlarda da taziye evi yapılabilecek yeni alanları belirledik. İnşallah bunları da TOKİ ile yeniden görüşeceğiz ve kısmet olursa yapımlarına başlayacağız. Biz Malatya’da her zaman şunu söyledik; \"Artık çadırlarda taziye kabul etmek bize yakışmıyor.\" Çevre illerimize baktığımızda da görüyoruz ki hiçbir yerde çadırda taziye yapılmıyor; her yerde taziye evleri mevcut. Bu doğrultuda İl Müftümüzle de görüştük. Müftülüğümüzle birlikte camilerimizin altlarına taziye evleri yapıyoruz. Aynı şekilde rezerv alanlarımızda da 16 taziye evi neredeyse tamamlanmış durumda. İnşallah bu sayıyı daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. Yapılan tüm bu çalışmaların Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum"

Malatya’da yeniden inşa faaliyetleri kapsamında çok büyük bir operasyon yapıldığını kaydeden Başkan Er, "Yeşiltepe’de anahtar teslim ederken bir vatandaşımız ağladı, \"Ben 20-30 senede bir şehir ayağa kalkmaz dedim ama 2 senede anahtarımızı teslim ettiniz\" dedi. Allah, devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımız ve yerelde ekiplerimizle özverili bir çalışma yaptık, iki senede konutlar bitti. Konutlarımızı tamamladık; taziye evleri, yol ve altyapıyı yapıyoruz. Malatya’da yaptığımız çalışmayla artık çevre yolu altı-üstü kavramı kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Vatandaştan teşekkür

Çatyol’da ikamet eden İsmail Demirel, taziye evini incelediği esnada Başkan Sami Er’e teşekkür etti ve duygularını şöyle paylaştı: "Çok güzel evler yapılmış. Pırıl pırıl evler. Allah, Cumhurbaşkanımıza uzun ömür ve güç versin. Buraları görünce böyle bir devletin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin"

