Putin: Batı Saygılı Olursa Yeni Özel Askeri Operasyon Gerekmez

Yılsonu basın toplantısında ana mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yılsonu basın toplantısında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantıda Putin, iç politikadan Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar geniş bir yelpazede soruları yanıtladı ve Batılı ülkelere güçlü uyarılarda bulundu.

Putin, Batı ile ilişkiler hakkında, "Batı, bize karşı saygılı olursa yeni özel askeri operasyonlara gerek kalmaz. Biz de gelecek yıl askeri çatışmalardan uzak, barış içinde yaşamayı çok isteriz. Ukrayna’nın seçim güvenliğinin nasıl sağlanabileceğini değerlendirmeye hazırız" dedi.

NATO, genişleme ve sorumluluk

Putin, NATO'nun doğuya yönelen genişlemesini eleştirerek, "Doğuya doğru tek bir santim bile NATO genişlemesi olmayacağını söylemişlerdi. Batılı siyasetçiler durumu bu hale kendi elleriyle getirdiler. Gerilimi artırmaya devam ediyorlar. NATO’nun doğuya doğru genişlemesinde yaptığınız gibi bizi aldatmazsanız ve bize karşı saygılı olursanız yeni özel askeri operasyonlar olmaz" ifadelerini kullandı.

AB'nin Rus varlıkları: 'Gün ışığında soygun'

AB ülkelerinin Rus varlıklarını Ukrayna'ya aktarılmasını "hırsızlık" olarak niteleyen Putin, "Hırsızlık uygun bir terim değil. Hırsızlık mülkün gizlice ele geçirilmesidir. Ancak ülkemizde bunu açıkça yapmaya çalışıyorlar. Bu, gün ışığında yapılan bir soygun. Bu soygun neden gerçekleştirilemiyor? Çünkü sonuçları soyguncular için çok ağır olabilir" dedi.

Putin bu kararı aynı zamanda bir "darbe" olarak yorumladı ve euro bölgesine güvenin sarsılabileceğini belirterek, "Bu bir kez başladığında, çeşitli bahanelerle tekrarlanabilir" uyarısında bulundu. Ayrıca haklarını koruyacaklarını, "Ne çalarlarsa çalsınlar ve bunu nasıl yaparlarsa yapsınlar, eninde sonunda geri vermek zorunda kalacaklar. Ama her şeyden önce, öncelikle mahkemelerde çıkarlarımızı savunacağız. Siyasi kararlardan bağımsız bir yargı yetkisi bulmaya çalışacağız" ifadeleriyle vurguladı.

Kaliningrad ve Doğu Avrupa gerilimi

Putin, Doğu Avrupa ülkelerinin Kaliningrad'ı abluka girişiminde olduğunu iddia ederek, "Kaliningrad bölgesi ablukaya alma girişimi, çatışmayı benzeri görülmemiş bir seviyeye, büyük ölçekli bir askeri çatışmaya dönüştürür. Eğer bize karşı tehdit oluştururlarsa, bu tehditler ortadan kaldırırız. Herkes bunu anlamalı" şeklinde konuştu.

Barış, müzakereler ve seçim güvenliği

Rusya'nın barışa istekli olduğunu yineleyen Putin, "Biz de gelecek yıl askeri çatışmalardan uzak, barış içinde yaşamayı çok isteriz. Ayrıca tekrarlamak isterim, tartışmalı konuları müzakere yoluyla çözmeyi istiyoruz ve bunun için çaba sarf ediyoruz" dedi. Uzun vadeli bir barış için çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini ekledi.

Ukrayna tarafının henüz barışa hazır olmadığını belirten Putin, buna karşın bazı sinyaller gördüklerini söyledi ve "Her zaman dile getirdiğimiz gibi, bu çatışmayı barışçıl bir şekilde, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda belirttiğim ilkeler temelinde ve bu krize yol açan temel nedenleri ele alarak sona erdirmeye hazırız ve istekliyiz" ifadelerini kullandı.

Seçim güvenliğiyle ilgili olarak Putin, "Ukrayna’nın seçim güvenliğinin nasıl sağlanabileceğini değerlendirmeye hazırız. Fakat karşılığında Ukraynalılardan Rusya’daki Ukrayna vatandaşlarının Rusya topraklarında özgürce oy kullanmalarına izin vermelerini talep etme hakkımız var" dedi. Ayrıca demokratik seçimler olmadan mevcut Ukrayna hükümetinin meşruiyetini sorguladığını belirtti.

Karadeniz saldırıları ve askeri durum

Karadeniz'deki tanker saldırılarına değinen Putin, "Rus tankerlerine yapılan saldırılar tedarik zincirine zarar vermiyor. Bu saldırılar, sigorta primlerini yükseltmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu saldırılara her zaman karşılık verilecek" dedi.

Rus ordusunun cephedeki ilerleyişine ilişkin Putin, Donbas'ta bazı bölgelerde ilerleme olduğunu savunarak, "Donetsk’e bağlı Dimitrov (Myrnohrad) kenti tamamen kuşatma altında. Krasnyi Lyman çok yakın gelecekte ele geçirilecek. Kostiantynivka’da çatışmalar devam ediyor ve şehrin yüzde 50’sinden fazlası Rus kontrolü altında. Ordunun burayı da ele geçireceğinden hiç şüphem yok. Rus ordusu, yıl sonuna kadar cephe hattında daha fazla başarı elde edecek, buna eminim" ifadelerini kullandı.

Putin, ayrıca "Özel operasyon bölgesinde 700 bin asker bulunuyor ve bunun büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Cephede gönüllü olarak çarpışmak isteyenlerin oranı da fazla. 2025 yılında 400 binden fazla kişi Rusya Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzaladı" dedi ve gençlerin özellikle İHA alanına ilgisine dikkat çekti.

Diğer başlıklar: Zelenskiy, ABD seçimleri ve basın toplantısı anıları

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için, "Zelenskiy yetenekli bir sanatçı; bunu hiçbir ironi yapmadan söylüyorum. Bunu, eski dönemlerde çektiği filmlerinden biliyoruz. Çektiği görüntülerdeki tabela kasabaya bir kilometre uzaklıkta. Neden bir tabelanın önünde kendinizi çekiyorsunuz? Sahte haber yayınlatıyor. Bari şehre inip gezip görüp kendi haberini çekseydi de yalan söylemeseydi. Zelenskiy’nin bunu yapması çok komik ve ucuza kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa siyasi elitlerinin 2024 ABD seçimlerine müdahalesini eleştiren Putin, "ABD Başkanı Donald Trump daha önce Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla suçlanmıştı. O dönem hiçbir Rus desteği ve müdahalesi olmadı. Ancak Avrupa’nın siyasi elitleri bariz bir şekilde doğrudan seçimlere müdahale etti. Bu apaçık ortada. Trump ile Avrupalıların yaşadığı gerilime gelince, her şey çok açık. Bunun için bir uzman olmaya gerek yok. Avrupa siyasi elitleri ABD başkanlık seçimlerinde Demokratları (Kamala Harris’i) destekledi" dedi ve bu desteği "arsızlık" olarak niteledi.

Toplantıda ayrıca Ural bölgesinden gazeteci Kirill Bazhanov'un canlı yayında kız arkadaşına evlenme teklif etmesi dikkat çekti. Putin, daveti yanıtlamayarak maddi destek toplama teklifi sundu: "Kirill sadece genç ailelerin maddi koşullarını soruyordu. Haklısınız, erkek evin geçimini sağlamalı. Şimdi para toplayıp en azından düğün için yeterli miktarda para toplayacağız". Organizasyon yetkilileri, Bazhanov'un teklifinin ardından yaklaşık bir saat sonra kız arkadaşının teklifi kabul ettiğini bildirdi.

