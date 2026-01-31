Witkoff ile Dmitriev Florida’da Görüştü: Trump’ın Ukrayna Barış Hamlesi

Steve Witkoff, Putin’in özel temsilcisi Kirill Dmitriev ile Florida’da görüştü; görüşme, ABD arabuluculuk çabalarının devam ettiğini gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 23:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 23:13
Witkoff ile Dmitriev Florida’da Görüştü: Trump’ın Ukrayna Barış Hamlesi

Witkoff ile Dmitriev Florida’da Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile Florida’da bir araya geldi. Toplantı, Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulunmasına yönelik ABD’nin arabuluculuk çabalarının parçası olarak değerlendirildi.

Witkoff’un Değerlendirmesi

Witkoff, sosyal medya açıklamasında toplantıya ilişkin şunları söyledi: "Özel Temsilci Dmitriev bugün Florida’da Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik ABD’nin arabuluculuk çabaları kapsamında verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu toplantı, bize Rusya’nın Ukrayna’da barışın sağlanması yönünde çalışmalar yaptığına ve ABD Başkanı’nın kalıcı ve sürdürülebilir bir barış arayışındaki önemli liderliğinden minnettar olduğuna yönelik cesaret verdi".

ABD Heyeti

Witkoff, görüşmedeki ABD heyetinde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Jared Kushner (Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı) ve Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum’un da bulunduğunu belirtti.

Dmitriev: "Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik"

Kirill Dmitriev de sosyal medyadan yaptığı açıklamada görüşmeyi şöyle özetledi: "ABD barış heyetiyle yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. ABD-Rusya Ekonomik Çalışma Grubu üzerine de verimli bir değerlendirme yapıldı".

Zelenskiy: Yeni toplantılar için somut detaylar bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın yeni barış görüşmelerine ilişkin olarak ABD’den daha fazla bilgi beklediğini ve önümüzdeki hafta yeni toplantıların yapılmasını öngördüğünü söyledi: "Amerikan tarafıyla sürekli temas halindeyiz ve yapılacak yeni toplantılara ilişkin kendilerinden somut detaylar bekliyoruz. Ukrayna, tüm çalışma formatlarında çalışmaya hazırdır. Önemli olan sonuç alınması ve toplantıların gerçekleşmesidir. Önümüzdeki hafta toplantılar yapılmasını bekliyoruz ve buna hazırlanıyoruz".

Zelenskiy’nin açıklaması, yarın Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Ukrayna, Rusya ve ABD temsilcileri arasında yapılması planlanan toplantının gerçekleşmeyebileceğine işaret etti. Taraflar geçtiğimiz hafta BAE’nin başkenti Abu Dabi’de bir araya gelmişti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları