SAĞLIK
18 Kasım 2022 - 15:24

Polonya Milli Takımı turnuvaya F-16'larla gitti. Görüntü sosyal medyada viral oldu

FIFA Dünya Kupası İçin Katar'a Giden Polonya Milli Takımına F-16 Jetleri Eşlik Etti. 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a giden Polonya milli futbol takımına ülke sınırına kadar eşlik edildi. Olaya ilişkin video sosyal medyada viral oldu.

SAĞLIK
18 Kasım 2022 - 15:24
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Polonya Milli Takımı turnuvaya F-16'larla gitti. Görüntü sosyal medyada viral oldu


FIFA Dünya Kupası İçin Katar'a Giden Polonya Milli Takımına F-16 Jetleri Eşlik Etti. 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a giden Polonya milli futbol takımına ülke sınırına kadar eşlik edildi. Olaya ilişkin video sosyal medyada viral oldu.

Spor dünyası dünyanın en büyük futbol festivali olan Katar'daki FIFA Dünya Kupası'na odaklanmış durumda ancak iki ülke arasında devam eden savaş nedeniyle Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik devam ediyor. Hem Ukrayna hem de Rusya ile sınırı olan Polonya da, Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarına düştüğü ve iki kişinin ölümüne yol açtığı bildirilen füzenin ardından gergin bir durum yaşıyor. Mevcut durumun ardından Katar Dünya Kupası'na katılacak olan Polonya milli futbol takımına Orta Doğu ülkesine giderken F-16 savaş uçakları eşlik etti.



f16lar eşlik etti

Polonya milli takımının resmi Twitter hesabından da buna ilişkin bir video paylaşıldı.

"F-16 uçakları tarafından Polonya'nın güney sınırına kadar eşlik edildi! Pilotlara teşekkürler ve selamlar!" mesajını paylaşan Polonya milli futbol takımının Twitter hesabı, savaş uçaklarının birkaç fotoğrafını da paylaştı.

FIFA Dünya Kupası'na gelince, Polonya turnuvaya Salı günü Meksika'ya karşı C Grubu karşılaşmasıyla başlayacak. 

Robert Lewandowski önderliğindeki takım daha sonra 26 Kasım'da Suudi Arabistan ile karşılaşacak ve ardından 30 Kasım'da grubun en çok beklenen karşılaşmasında Lionel Messi'nin Arjantin'i ile karşı karşıya gelecek.

Polonya, 1986'dan bu yana ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücade edeceği için ülkede heyecan yüksek.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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