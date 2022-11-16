DÜNYA
16 Kasım 2022 - 12:10

Polonya'nın füzeyle vurulmasının ardındaki gerçekleri ortaya çıkarılmalı

Bali'deki G20'de konuşan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, müttefik ekiplerin "gerçekleri tespit etmesinin" önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Başbakan düzenlediği basın toplantısında Başkan Biden'ın füzenin Rusya'dan gelme ihtimalinin düşük olduğu yönündeki sözlerini tekrarlamadı.

DÜNYA
16 Kasım 2022 - 12:10
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Polonya'nın füzeyle vurulmasının ardındaki gerçekleri ortaya çıkarılmalı


Bali'deki G20'de konuşan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, müttefik ekiplerin "gerçekleri tespit etmesinin" önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Başbakan düzenlediği basın toplantısında Başkan Biden'ın füzenin Rusya'dan gelme ihtimalinin düşük olduğu yönündeki sözlerini tekrarlamadı.



Ancak Rusya'yı uluslararası sistemi "tamamen küçümsemekle" suçladı. Başkan Putin'i Ukrayna'da sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlemekle suçladı.

Sunak, İngiltere'nin Polonya halkının arkasında kararlılıkla duracağını söyledi ve ekledi: "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olmasaydı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı."

 

Polonya'ya düşen roket araştırılıyor

Polonya sınırındaki köye atılan roket sonrasında 2 kişi hayatını kaybederken çevre ülkelerden füzenin Rusya tarafından atıldığı iddiası gelsede Moskova bu iddiaları kabul etmemişti.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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