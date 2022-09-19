DÜNYA
19 Eylül 2022 - 17:51

Polonya ve Baltık ülkeleri Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı

Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bugün itibarıyla Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı.

DÜNYA
19 Eylül 2022 - 17:51
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Polonya ve Baltık ülkeleri Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı


Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa ülkeleri Rusya'ya yönelik kısıtlamaları artırıyor. Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, bugün itibarıyla Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Schengen vizesi olanlar da dahil olmak suretiyle turistik veya zaruri olmayan amaçla ziyaret gerçekleştirecek tüm Rus vatandaşlarını içeren kısıtlamadan Rus muhalifler, diplomatlar, nakliye işi ile uğraşan kişiler, AB vatandaşlarının aile fertleri ve AB ülkelerinde oturma izni bulunanlar muaf tutulacak.

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının büyük çoğunluğunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki eylemlerini desteklemesinin alınan bu kararda büyük bir etken olduğu ifade edilerek, alınan bu kararın bir hayli haklı olduğu vurgulandı.



“Politik bir provokasyon ve güvenliğimize tehdit”

Letonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Ukrayna'daki saldırılar devam ederken bu saldırgan devletin vatandaşlarının ülkelerimize turistik seyahatler yapması ahlaki olmadığı gibi aynı anda politik bir provokasyon ve güvenliğimizi tehdittir" denildi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ajanlarının turist vizesi kullandığının altını çizildi. Litvanya tarafı ise, Rus vatandaşlarına vize verilmesinin sınırlandırılmasının adil ve etkili bir yöntem olacağını belirtti.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya ve Polonya, bu ayın başında yaptıkları ortak açıklamada Rus vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının 19 Eylül'de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

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