DÜNYA
16 Kasım 2022 - 21:40

Polonya'ya düşen gizemli füze birçok ülkeyi birbirine düşürdü! NATO'dan füze açıklaması

Ukrayna ile Rusya arasında aylardır süren savaş tüm hızıyla devam ederken bölgeden yehni gelişmeler geliyor. Dün gece Ukrayna-Rusya sınırındaki bir köye roketlerin isabet etmesi sonucu iki Polonyalı öldü. Tüm dünya füze saldırısını Rusya'nın yaptığını düşündü ancak Biden'ın açıklamaları ortalığı karıştırdı. Rusya'nın "35 km" açıklamasına dikkatlerin çevrilmesi üzerine NATO yeni bir açıklama yaptı. Peki ortalığı karıştıran füze kime ait? İşte detaylar..

DÜNYA
16 Kasım 2022 - 21:40
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Polonya'ya düşen gizemli füze birçok ülkeyi birbirine düşürdü! NATO'dan füze açıklaması


Dün gece yarısı, Polonya cephesinden bir son dakika açıklaması geldi. Ukrayna ile Rusya'nın arasındaki sınırda bulunan köye düşen füze 2 kişinin ölümüne neden olurken dünya basınında gerçekleştirilen füze saldırısının Rusya tarafından olduğu yazıldı. ABD Başkanı Joe Biden, yaşanan olayın ardından ir açıklama yaptı ve füzelerin Rusya tarafından atılmadığını söyledi. Ancak Biden'ı destekleyen ABD'li yetkililerin ifadeleri, okları Ukrayna'ya yöneltti.

Polonya-Ukrayna sınırındaki bir köye düşerek iki kişinin ölümüne neden olan roketin sahibi bilinmiyor. ABD Başkanı Joe Biden, "Soruşturma tamamlanana kadar kesin bir şey söyleyemesem de, füzenin Rusya'dan fırlatılmış olması pek olası görünmüyor" dedi.

FÜZEDE 35 KM DETAYI!

Polonya'ya düşen gizemli füze



Rusya Savunma Bakanlığı'nın yakın tarihli bir açıklamasına göre, Polonya'ya düşen füzenin parçaları Ukrayna'ya ait bir S-300'dendi. Rus uzmanların açıklamasında, Polonya'nın Przevodov köyünde akşam saatlerinde çekilen roket parçalarının fotoğraflarına dayanarak, bunların Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin S-300 uçaksavar füze sisteminin bir parçası olduğunu belirlediği ifade edildi.

RUSYA TARAFINDAN AÇIKLAMA: "FÜZENİN BİZİMLE İLGİSİ YOK"

Rusya Savunma Bakanlığı dün gece yarısı yaptığı açıklamada, olayın Rusya ile ilgisi olmadığını söyledi. Przewodow köyüne düşen roketin hangi ülkeden fırlatıldığına dair net bir bilgi yok. Bakanlık dün yaptığı açıklamada, "Polonya topraklarına bir Rus füzesinin düştüğü iddiası kasıtlı bir provokasyondur." denildi.

POLONYA: "TALİHSİZ BİR KAZA"

Polonya'ya düşen gizemli füze

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya topraklarına atılan füzelerin Rus kuvvetleri tarafından fırlatıldığına dair bir kanıt bulunmadığı belirtilirken "Ukrayna, görünüşe göre Rus füzelerini düşürmeyi amaçlayan füzeler fırlatarak kendini savundu." ifadeleri kullanıldı.

NATO'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: HATA UKRAYNA'NIN DEĞİL, RUSYA'NIN

Polonya'ya düşen füze olayı sonrası acil toplantı kararı alan NATO, görüşmelerin hemen ardından basına açıklama yaptı. Basın açıklamasını yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg; elde edilen kanıtların bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösterdiğini söyledi.

Bu füzelerin Rus füzelerine karşılık olarak etkinleştirildiği bilgisini veren Stoltenberg; bu durumda hatanın Ukrayna'da olmadığını nihai suçlunun Rusya olduğunu aktardı. "Karada, denizde ve havada güçlerimizi güçlendiriyoruz." diyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg; NATO müttefiklerinin Ukrayna ile olan sınırları takip ettiklerini bugün alınan doğu sınırındaki NATO varlığını da güçlendirme kararını desteklediğini ifade etti. Stoltenberg açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Birliğin doğusundaki varlığımızı artırdık. Şu anda olayın tamemen kasıtlı yapıldığına dair bir işaret yok. Sonuç olarak, devam eden savaşın buradaki NATO müttefikleri için sonuçları ve tehlikeleri olacaktır. Hazırlıklarımızı yoğunlaştıracağız. Haziran toplantısında Doğu'daki varlığımızı artıracağımızı söyledik. Birliklerimizi hızla doğuya hareket ettirecek altyapıyı inşa ediyoruz.

Dün Başkan Duda ile görüştüm. Bu soruşturmanın sonuçlarını beklemenin önemini vurguladı. Rusya'nın saldırmaya hazırlandığına dair de bir işaret yok. Eğer 4. madde ile bir görüşme yapacaksak bu tespitler ve ulaşılacak somut sonuçlar üzerinden olacaktır."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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