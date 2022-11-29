POMEM başvuru sonuçları ilan edildi! POMEM sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?







POMEM 29. Dönem başvuru sonuçları açıklandı!

POMEM başvuru sonucu nasıl öğrenilir?







POMEM sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

Polis olmak isteyen binlerce genç geçtiğimiz aylarda POMEM başvurularını gerçekleştirdi. 29. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. Polis Akademisi tarafından yayınlanan sonuçlara göre ön başvuruyu başarıyla tamamlayan adaylar, POMEM sınavına katılmaya hak kazandı. POMEM sonucunu henüz öğrenmeyen kişiler ise POMEM başvuru sonucunun nasıl öğrenileceğine ilişkin internette araştırma yapıyor.Bir süredir merakla beklenen POMEM ön başvuru sonuçları nihayet açıklandı. Polis olma hayali kuran ve polis akademisinde eğitim almak için heyecanlanan gençler sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor. POMEM ön başvuru sonuçlarına göre lisans mezunu 55 bin 72 erkek ile 22 bin 400 kadın, ön lisans mezunu 8 bin erkek ile 18 bin kadın aday olmak üzere toplamda 103 bin 472 aday POMEM sınavına girme hakkı kazandı.POMEM 29. Dönem ön başvuru sonuçları ilan edildi. Polis Akademisi tarafından yapılan duyuru ile sonuçların açıklandığı öğrenildi. POMEM ön başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Polis Akademisi’nin resmi internet sayfasına giriş yapan adaylar Duyurular bölümünde yer alan “ 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır “ sekmesine tıklayacak. Açılan sayfa üzerinden “Aday Belirleme Ön Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız “ bölümüne girdikten sonra sonuçları öğrenebilecekler.POMEM sınavına girmeye hak kazanan adaylar 354 TL sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00’dan itibaren 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi Ankara şubesine yatıracaklar. Sınav ücretini yatırmayan adaylar, sınav sürecine dahil edilmeyecekler.