EĞİTİM
14 Kasım 2022 - 22:34

POMEM başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? POMEM başvuru ücretleri ne kadar? 29. Dönem POMEM başvuru şartları ve tercih kılavuzu

EGM tarafından yapılan açıklamada 13.000 POMEM öğrencisi alınacağı açıklanmıştı. Bugün başlayan başvurularla birlikte adaylar başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Peki, POMEM başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor? POMEM başvuru şartları nelerdir? İşte, 2022 POMEM alımlarıyla ilgili merak edilenler...

EĞİTİM
14 Kasım 2022 - 22:34
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POMEM başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? POMEM başvuru ücretleri ne kadar? 29. Dönem POMEM başvuru şartları ve tercih kılavuzu


POMEM öğrenci alımlarında ön başvurular bugün itibariyle kabul edilecek. Online olarak yapılacak başvuru işlemleri, 25 Kasım 2022 saat 17:00'ye kadar sürecek. POMEM'e, lisans mezunlarından 8.160 erkek, 2.240 kadın, ön lisans mezunlarından 800 erkek, 1.800 kadın alınacak.

POMEM BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

POMEM başvuru kılavuzu açıklandı. Şehit ile vazife malulü eşi ya da çocukları ön başvuru esnasında sınav ücreti ödemeyecekler. 29. Dönem POMEM sınavına katılmak için hak kazananlar başvuru ücreti ile hesap bilgilerine dair detayları Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinden açıklandığında öğrenebilecekler.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan POMEM başvuru kılavuzunda belirtilen başvuru şartları şunlardır:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

 pomem başvuruları

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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