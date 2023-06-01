









POMPA FİYATLARINDA SON DURUM NE?







Pompa fiyatlarının seçimden sonraki değişimi ne oldu? Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle pompa fiyatlarında değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Bu durum, birçok vatandaşın bugün LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki zam veya indirim durumunu merak etmesine sebep oluyor. İşte detaylar...Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanmıştır. İlk olarak benzine 66 kuruş zam yapılmıştır. Ancak Brent petrolünde yaşanan düşüşler nedeniyle akaryakıt fiyatlarına bugün herhangi bir zam veya indirim uygulanmayacağı açıklanmıştır. İşte ayrıntılar...Güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 21,17 TL, motorin (mazot) litre fiyatı 19,34 TL ve LPG litre fiyatı 10,47 TL olarak belirlenmiştir. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 21,22 TL, motorin litre fiyatı 19,40 TL ve LPG litre fiyatı 10,74 TL olarak pompalara yansıtılmıştır. Ankara'da benzin litre fiyatı 21,57 TL, motorin litre fiyatı 19,77 TL ve LPG litre fiyatı 10,67 TL olarak satışa sunulmaktadır. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 21,58 TL, motorin litre fiyatı 19,85 TL ve LPG litre fiyatı 10,52 TL olarak belirlenmiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, bu fiyatların illere, ilçelere ve bayilere göre değişkenlik gösterebileceğidir.Brent petrol fiyatlarının ve döviz kurlarının gelecekteki hareketleri, akaryakıt fiyatlarının da etkilenmesine neden olabilir. Bu nedenle vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri takip etmeye devam etmelidir.