YAŞAM
16 Eylül 2022 - 07:00

Pompalıyla vurulan davulcunun ekiplerden isteği şaşırttı: Ağabey davulumu da alın'

Bursa'da düğünden eve dönen davulcu kuzenler pompalı tüfekle vuruldu. Davulculardan birinin ise ambulansa bindirildiği esnada ekiplerden “Ağabey davulumu da alın” isteği herkesi şaşırttı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 07:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Pompalıyla vurulan davulcunun ekiplerden isteği şaşırttı: Ağabey davulumu da alın'


Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Kurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan davulcu kuzenler Emircan E. ve Can E. evlerine gittikleri sırada henüz kimliği belli olmayan kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vuruldu. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yollandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri yaralı davulcu kuzenlere kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan Can E. ambulansa bindirilirken sağlık çalışanlarından “Ağabey davulum” diyerek davulunu istedi. Davulu vurulduğu yerden alan sağlık çalışanı, ambulansa koydu. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı