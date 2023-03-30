Pop müziğin ünlü isimden taciz itirafı... Kariyeri boyunca ahlâksız tekliflerle karşılaştığını açıkladı!







YONCA EVCİMİK: AHLAKSIZ TEKLİFLER ALDIM.











90’lı yıllarda pop müziğinde yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Yonca Evcimik, bir YouTube programında verdiği röportajda kariyeri boyunca ahlaksız tekliflerle karşılaştığını açıkladı. Ancak sanatçı, hiçbir zaman bu teklifleri kabul etmediğini ve kendisi için önemli olan aile ve duruşundan asla ödün vermediğini vurguladı.Evcimik, “Her şeyi kendim yapmak istedim. Ahlaksız teklifler aldım. Ben ailemden ve duruşumdan asla ödün vermedim, vermem de. O yüzden bu kadar rahatım. Teklifleri kabul etmediğim için engellemeye çalıştılar” dedi.Sanatçı, her sektörde olduğu gibi müzik sektöründe de bu tür durumların yaşandığını belirtti. Ancak kolay yoldan ilerlemek yerine kendi prensipleri doğrultusunda hareket ederek bugünlere geldiğini ifade etti. Pop müzik dünyasının eski bir yıldızı olan Yonca Evcimik, genç neslin popüler isimlerinden Aleyna Tilki'nin kendisine benzettiğini söyledi. Yonca Evcimik, Aleyna Tilki'nin tavrını ve dış görünüşünü kendisine benzeterek, "Bir dönem ben neysem, Aleyna Tilki de şimdi o" dedi. Ayrıca Yonca Evcimik, rol model olmanın kendisini rahatsız etmediğini de sözlerine ekledi.